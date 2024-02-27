Мы снизили цены на светодиодные осветители Godox серии TL и LITEMONS LA!

Осветители Godox LITEMONS LA поддерживают 8 световых спецэффектов, включая три вида вспышек, три вида молний, ТВ, сломанная лампа.

Осветители серии LA совместимы с различными светоформирующими аксессуарами с креплением Bowens. Большой ассортимент рефлекторов, софтбоксов, конусов, портретных тарелок способны монтироваться на это популярное байонетное крепление.Осветители LITEMONS станут отличными помощниками в создании яркого освещения для ведения видеоблогов, записи видео на YouTube, съемки рекламных роликов, портретов, предметной фотосъемки и многого другого.



