Описание

Не получается создать кадр, который раскроет вашу задумку? Требуется больше мощности, чтобы поразить зрителей?

TL120 отвечает на эти вопросы и дает полную свободу визуального воздействия в любых его формах. Попробуйте использовать эти потрясающие осветители в форме трубки, чтобы нарисовать светом сюжет, который вы хотите!

Мечтайте о большем, светите ярче!

Благодаря более мощному и длинному осветителю TL120 открывается новая эра в освещении. Пришло время вывести ваше творчество и производительность на новый уровень.

Смотрите глубже

Изящная эффективная трубчатая форма делает эти осветители идеальными для создания глубокого пространства в кадре. Позвольте зрителям погрузиться в яркую атмосферу вашего творчества.

Добавьте красок

Благодаря широким возможностям настройки RGB, HIS, CCT, Gel и FX, одним нажатием в приложении можно создать захватывающее цветовое решение, добавив богатую динамику и визуальную мощь, чтобы довести сцену до впечатляющей кульминации.

Огранка для воображения

Чем хороши осветители серии TL, так это тем, что их можно установить везде и собрать из них любую форму! Направить несколько осветителей на фон в качестве ярких пятен, одним осветителем нарисовать красивый контур, а также создать мощные панели, складывая трубки в единую систему - исследуйте безграничные способы их применения.

Фантазируйте

При работе над освещением сюжета, настроение и общая атмосфера кадра будут полностью подвластны вашей воле, будь то создание ослепительного космического киберпанка или фантастический мир - творите все, что захотите.

Управляйте всей системой

Не позволяйте проводам и утомительным действиям изматывать вас. Всеми настройками TL120 можно легко управлять с помощью приложения Godox Light, пульта RC-R9 или DMX-контроллера.

Свет, с которым легко

Проведя несколько минут с TL120, вы поймете, как с ним работать. Благодаря яркому дисплею и простому управлению, осветитель TL120 невероятно легко использовать.

Больше времени для творчества

Встроенного аккумулятора хватает более чем на 150 минут работы даже при полной мощности, обеспечивая стабильный процесс производства, который не должен прерываться на полпути.