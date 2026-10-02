Аккумулятор в подарок к Canon EOS R8 Body

Canon EOS R8 — одна из самых лёгких полнокадровых камер: её вес всего 461 г (с аккумулятором и картой памяти), поэтому она отлично подойдёт для путешествий, блогов и повседневной съёмки, особенно в паре с компактными объективами Canon RF.

Камера оснащена полнокадровой матрицей 24,2 Мп и процессором DIGIC X (как у EOS R6 Mark II) — это обеспечивает высокое качество изображения, широкий динамический диапазон, низкий уровень шума и быструю фокусировку, в том числе со скоростью до 40 кадров/с в RAW.

EOS R8 предлагает продвинутые возможности видеосъёмки: запись 4K UHD до 60 кадров/с без кроп‑фактора, поддержку HDR PQ и Canon C‑Log 3, высокоскоростную съёмку в Full HD до 180 кадров/с, а также 5‑осевую цифровую стабилизацию и функцию веб‑камеры через USB.

Удобные элементы вроде поворотного сенсорного дисплея, OLED‑видоискателя с частотой 120 Гц, быстрой передачи данных по USB 3.2 Gen 2, а также Wi‑Fi и Bluetooth делают камеру практичной и современной — с ней проще снимать с разных ракурсов, передавать кадры и управлять съёмкой дистанционно.

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Оплата наличными.

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