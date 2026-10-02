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Аккумулятор в подарок к Canon EOS R8 Body

2 Октября 2026

Canon EOS R8 — одна из самых лёгких полнокадровых камер: её вес всего 461 г (с аккумулятором и картой памяти), поэтому она отлично подойдёт для путешествий, блогов и повседневной съёмки, особенно в паре с компактными объективами Canon RF.

Камера оснащена полнокадровой матрицей 24,2 Мп и процессором DIGIC X (как у EOS R6 Mark II) — это обеспечивает высокое качество изображения, широкий динамический диапазон, низкий уровень шума и быструю фокусировку, в том числе со скоростью до 40 кадров/с в RAW.

EOS R8 предлагает продвинутые возможности видеосъёмки: запись 4K UHD до 60 кадров/с без кроп‑фактора, поддержку HDR PQ и Canon C‑Log 3, высокоскоростную съёмку в Full HD до 180 кадров/с, а также 5‑осевую цифровую стабилизацию и функцию веб‑камеры через USB.

Удобные элементы вроде поворотного сенсорного дисплея, OLED‑видоискателя с частотой 120 Гц, быстрой передачи данных по USB 3.2 Gen 2, а также Wi‑Fi и Bluetooth делают камеру практичной и современной — с ней проще снимать с разных ракурсов, передавать кадры и управлять съёмкой дистанционно.

Подарок:

  • Оригинальный аккумулятор Canon LP-E17 (Артикул: 9967B002)

Механика акции:

  • Купи фотокамеру Canon EOS R8 Body (Артикул: @ 5803C002) и получи аккумулятор LP-E17 в подарок.

Места проведения акции:

  • Интернет-магазин www.yarkiy.ru, все розничные магазины компании "Яркий фотомаркет" и профессиональные фотоцентры Foto-one.

Предложение по акции суммируется с акциям:

  • "Выгодный Трейд-ин на фототехнику".
  • "Бесплатная доставка по России".

Ограничения акции:

  • Оплата наличными.
  • Акция не суммируется с акцией "Скидка 5% при покупке за наличный расчёт"
  • Акция действует только для физических лиц.
  • «Подарок» не подлежит обмену на деньги.
  • Количество товаров, участвующих в акции, ограничено.

Срок проведения акции:

  • до окончания подарочного фонда.

Дополнительную информацию можно получить у консультантов в наших магазинах или по телефону 8-800-555-01-02. Не упустите возможность приобрести отличную беззеркалку на выгодных условиях! Ждём вас за покупками!

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