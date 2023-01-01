Описание

Самая легкая полнокадровая камера Canon

Canon EOS R8 весит всего 461 г (с аккумулятором и картой памяти). Это отличный выбор для путешествий, ведения блогов и повседневного ношения, ведь новые объективы Canon RF как правило также компактнее и легче EF моделей для зеркальных камер Canon EOS.

Матрица и процессор от старших моделей

Canon EOS R8 использует полнокадровую матрицу CMOS 24.2 Мп. и процессор DIGIC X – такие же устанавливаются в EOS R6 Mark II. Новая матрица обеспечивает высокое качество изображения: широкий динамический диапазон и низкий уровень шума при съемке вечером или ночью. А благодаря процессору DIGIC X быстродействие находится на высоте: камера практически моментально схватывает и удерживает в фокусе выбранный объект, а также позволяет снимать со скоростью до 40 кадров/с (включая съемку в RAW). Режим RAW Burst позволяет даже сохранить снимки, сделанные за 0.5 секунды до нажатия на спуск затвора: бесценная помощь для ситуаций, когда необходима быстрая реакция.

Фокусировка Dual Pixel CMOS AF II

Система Dual Pixel CMOS AF II покрывает практически 100% площади матрицы, что позволяет удерживать в фокусе объект, даже если он приближается к самой границе кадра. Алгоритмы фокусировки, основанные на машинном обучении, позволяют камере автоматически распознавать людей, животных (кошки, собаки, лошади, птицы), транспортные средства (автомобили, мотоциклы, поезда, самолеты). Распознав объект, EOS R8 будет стараться сфокусироваться максимально эффективно: например, в случае с людьми или животными – по глазам, которые распознаются и анфас, и в профиль. Если это невозможно (объект повернулся спиной), камера будет фокусироваться по корпусу, и вернется к фокусировке по глазам, как только объект повернется обратно. Если в кадре одновременно находятся несколько человек или животных, камера будет удерживать именно выбранный объект, не переключаясь на остальные, вы также можете переключаться между ними. Система работает как в фото-, так и в видеорежиме.

Высокое качество записи видео

Canon EOS R8 позволяет записывать 4К UHD видео с частотой до 60 кадров/с, со всей площади матрицы, без дополнительного кроп-фактора. Изображение формируется методом супердискретизации (oversampling) из 6К разрешения, без пропуска пикселей, что обеспечивает исключительно высокую детализацию. Поддерживается запись с расширенным динамическим диапазоном: HDR PQ или Canon C-Log 3 10 бит 4:2:2, а также высокоскоростная съемка («рапид») при Full HD разрешении: до 180 кадров/с, что позволяет в несколько раз замедлять движение при воспроизведении. В большинстве режимов ограничение по времени записи на карту памяти составляет 2 часа, исключение составляют Full HD 180р и 4К 60р – в них длительность ограничена 20 и 30 минутами соответственно. Благодаря достаточно быстрому времени считывания матрицы (около 20 мс или 1/50 с) «эффект желе» (rolling shutter) практически незаметен в большинстве случаев.

При записи видео можно активировать 5-осевую цифровую стабилизацию изображения, которая значительно снижает эффект тряски и раскачивания камеры (ценой небольшой обрезки поля зрения). Совместимость с протоколами UVC/UAC означает, что при подключении к компьютеру EOS R8 автоматически распознается как Full HD веб-камера, что позволяет вести онлайн-конференции или стримы с отличным качеством изображения, не используя ни дополнительное ПО, ни довольно дорогостоящие HDMI карты захвата изображения.

Поворотный дисплей и видоискатель 120 Гц

Хотя EOS R8 и относится к моделям начального уровня, она оснащена высококачественным 3" монитором с разрешением 1.62 млн. точек. Благодаря возможности наклона и поворота, он значительно облегчает съемку со сложных ракурсов, а также селфи. Сенсорное управление ускоряет навигацию по меню и управление камерой в целом. OLED видоискатель с разрешением 2.36 млн. точек и частотой обновления 120 Гц обеспечивает яркое и четкое изображение, когда вы снимаете под прямым солнечным светом. В обычном режиме видоискатель предлагает предварительный просмотр установленных параметров экспозиции, что позволяет быстро и точно выставить настройки экспозиции, без предварительной «пристрелки» (особенно актуально при съемке в высоком или низком ключе). Режим «симуляции оптического видоискателя» обеспечивает более широкий динамический диапазон – для высококонтрастных сюжетов, а также для пользователей, которые привыкли к оптическому видоискателю зеркальных камер.

Быстрая передача изображения по USB

Благодаря интерфейсу USB 3.2 Gen 2 Type C (10 Гбит/с) изображения и видеоролики передаются на компьютер с исключительно высокой скоростью: по сути, вам больше не нужен карт-ридер для быстрого копирования данных с камеры. Порт USB-C также поддерживает зарядку и постоянное питание камеры: необходимо только зарядное устройство, поддерживающее функцию USB Power Delivery, а также соответствующий USB-C / USB-C кабель.

Встроенный Wi-Fi и Bluetooth модули

Встроенные модули для беспроводного подключения позволяют передавать снимки на смартфон или планшет: выборочно или все подряд, в фоновом режиме. Необходимо только установить приложение Canon Camera Connect. Bluetooth 4.2 Low Energy обеспечивает постоянное соединение, которое почти не расходует энергию камеры и мобильного устройства. Благодаря этому вы также можете добавлять к снимкам данные о геолокации, которые камера возьмет от подключенного смартфона. Приложение Canon Camera Connect также можно использовать для дистанционного управления камерой с телефона.