Аккумулятор Canon LP-E17
Код товара:УТ-00005015
Артикул:9967B002
Товар не найден
Характеристики
Область примененияПитание
Тип аксессуараАккумулятор
Описание
Оригинальный литий-ионный аккумулятор Canon LP-E17 для определенных зеркальных и беззеркальных фотокамер EOS. Емкость 1040 мАч (7.2 В).
Совместимые модели:
- EOS 200D, 250D, 750D, 760D, 800D, 850D, 77D
- EOS M3, M5, M6, M6 Mark II
- EOS RP, R8, R10, R50, R50V, R100
- PowerShot V1
Оригинальные аккумуляторы, как правило, хранят заряд значительно дольше своих аналогов от сторонних производителей. Благодаря строгому контролю качества вероятность брака (протечки) у них также намного меньше.