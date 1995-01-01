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Аккумулятор Canon LP-E17

  • LP-E17
  • LP-E17
  • LP-E17
  • LP-E17
  • LP-E17
Код товара:УТ-00005015
Артикул:9967B002

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Оригинальный литий-ионный аккумулятор Canon LP-E17 для определенных зеркальных и беззеркальных фотокамер EOS. Емкость 1040 мАч (7.2 В).

Совместимые модели:

  • EOS 200D, 250D, 750D, 760D, 800D, 850D, 77D
  • EOS M3, M5, M6, M6 Mark II
  • EOS RP, R8, R10, R50, R50V, R100
  • PowerShot V1

Оригинальные аккумуляторы, как правило, хранят заряд значительно дольше своих аналогов от сторонних производителей. Благодаря строгому контролю качества вероятность брака (протечки) у них также намного меньше.