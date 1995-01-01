Аккумулятор Canon LP-E17

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Код товара: УТ-00005015 Артикул: 9967B002 Код товара: УТ-00005015 Артикул: 9967B002 Область применения Питание Тип аксессуара Аккумулятор Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Область применения Питание Тип аксессуара Аккумулятор Описание Оригинальный литий-ионный аккумулятор Canon LP-E17 для определенных зеркальных и беззеркальных фотокамер EOS. Емкость 1040 мАч (7.2 В). Совместимые модели: EOS 200D, 250D, 750D, 760D, 800D, 850D, 77D

EOS M3, M5, M6, M6 Mark II

EOS RP, R8, R10, R50, R50V, R100

PowerShot V1 Оригинальные аккумуляторы, как правило, хранят заряд значительно дольше своих аналогов от сторонних производителей. Благодаря строгому контролю качества вероятность брака (протечки) у них также намного меньше. Видео Наш обзор

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