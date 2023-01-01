Описание

Оригинальный литий-ионный аккумулятор Canon LP-E17 для определенных зеркальных и беззеркальных фотокамер EOS. Емкость 1040 мАч (7.2 В).

Совместимые модели:

EOS 200D, 250D, 750D, 760D, 800D, 850D, 77D

EOS M3, M5, M6, M6 Mark II

EOS RP, R8, R50, R100

Оригинальные аккумуляторы, как правило, хранят заряд значительно дольше своих аналогов от сторонних производителей. Благодаря строгому контролю качества вероятность брака (протечки) у них также намного меньше.