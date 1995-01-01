Описание

Zoom H6 оборудован сменными микрофонными капсюлями разного типа и назначения. В комплект входят XYH-6 – разнонаправленный микрофонный капсюль типа X/Y, а дополнительно можно приобрести SGH-6 — капсюль типа «пушка», MSH-6 — капсюль с поддержкой Mid-Side стерео, а также EXH-6 – модуль- на 2 дополнительных комбинированных XLR/TRS входа. Всё это делает Zoom H6 настоящим хамелеоном мира аудио и устройством, обладающим самыми лучшими звуковыми характеристиками в сегменте.

Вне зависимости от сферы применения – концертная запись, запись репетиций, профессиональная кино- и видео запись, теле- и радио- вещание, журналистская работа и много другое – Zoom H6 с лёгкостью справится с любой поставленной задачей.



Поднимите запись выступлений на совершенно новый уровень:

Вы можете делать больше, чем просто записывать выступление: вы можете с точностью задокументировать происходящее. Используйте микрофонный капсюль X/Y для того, чтобы захватить весь окружающий звук в стерео качестве. При этом, вы можете использовать четыре входа для записи прямого потока с микшерной консоли или с внешних микрофонов для захвата конкретных музыкальных инструментов. Благодаря H6 вы сможете испытывать эти впечатления снова и снова.

Захватывайте полноценное звучание:

Вне зависимости от того, как вы крепите H6 к вашей камере, этот рекордер станет неотъемлемой частью для любой видеографии в полевых условиях. H6 оснащен функцией MS-декодирования, в его комплект входит микрофонный капсюль MSH-6, а также он способен вести запись сразу на шесть дорожек одновременно. Все это дает вам весьма широкие возможности при пост-продакшне.

Записывайте все до последней мелочи:

Увеличьте охват записи при помощи опционального микрофона-пушки SGH-6. Он позволит с точностью записать каждое слово важного интервью, которое станет сенсацией! Записывайте экстренные новости с максимальной точностью, и проводите предварительную обработку получившихся записей прямо на месте.

Заставьте каждую ноту, каждый аккорд и каждый рифф по-настоящему петь:

Подключив опциональный микрофонный капсюль EXH-6 в специальный слот, вы превратите ваш H6 в персональную 6-трековую музыкальную студию с шестью раздельными линейными или микрофонными входами, каждый из которых оснащен собственным регулятором громкости. Вы можете записывать (или записывать поверх существующей записи) до 99 отрезков в высоком качестве, а затем конвертировать результат в стерео MP3, чтобы с легкостью опубликовать его на вашем любимом веб-сайте.

Комплект поставки:

Микрофонный капсюль типа X/Y

USB-кабель

Батарейки типа АА (4 шт)

Программное обеспечение Cubase LE загружаемая версия

Основные особенности и характеристики:

Сменные микрофонные капсюли, заменяемые так же легко и быстро, как объектив фотокамеры

Одновременная запись 6 дорожек

4 комбинированных микрофонных/линейных входа XLR/TRS

Удобные ручки регулировки уровня сигнала и отдельные pad-переключатели -20 дБ для каждого канала

Фантомное питание на все основные входы: +12/+24/+48 вольт на выбор

Большой полноцветный LCD-дисплей, размещенный под углом для удобства использования в разных ситуациях

Прямая запись на SD, SDHC и SDXC карты до 128 Гб

Качество записи до 24 бит/96 кГц в BWF-совместимом WAV формате (Broadcast Wave Format — файл WAVE с данными тайм-кода) или различные вариации формата MP3

Функции Авто-запись (Auto-Rec), Предзапись (Pre-Rec) и Резервная запись (Backup-Rec) помогут вам не упустить идеальный дубль

Внутреннее сведение мультитрекового проекта в стерео

Независимые миксы воспроизведения и мониторинга

Виртуальный VU-измеритель

Голосовые заметки, до 99 маркеров в одной записи

Запись с наложением до 99 дублей

Встроенные эффекты, включающие фильтр обрезки низких частот, компрессор и лимитер

Встроенное Mid/Side декодирование

Редактирование — нормализация, разделение и обрезка

Хроматический тюнер и метроном

Закольцованное воспроизведение с задаваемыми точками start/stop

Изменяемая скорость воспроизведения, от 50% до 150%

Настройка тональности для каждого трека без влияния на скорость воспроизведения

USB-порт для обмена данными с компьютером

Возможность подключения в качестве мультиканального и стерео USB аудио интерфейса к PC/Mac/iPad

Крепление для ремешка

Возможность установки на DSLR или видеокамеру при помощи переходника для крепежа HS1

Работа от стандартных AA алкалиновых батареек или NiMH аккумуляторов

Более 20 часов работы на 4 AA алкалиновых батарейках

Габариты и вес: