Портативный рекордер Zoom H6 Black
Код товара : УТ-00019534
Артикул : H6/BLK
Можно в рассрочку или кредит
Официальная гарантия Zoom 1 год
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Инструкции и документы
Характеристики
Характеристики
Воспроизведение
динамик, наушники
Динамик
400 мВт, 8 Ом, моно
Карта памяти
SD / SDHC / SDXC карты (до 128 Гб)
Микрофоны
направленный X/Y стерео 90 – 120° (модель XYH-6)
Мультитрековая запись
одновременная запись до 8 каналов (2 со собственных микрофонов + 2 дублирующих + 4 с XLR / джек 6.3)
Питание
4 батарейки АА или USB 5В 1А (сетевой адаптер AD-17)
Формат записи MP3
44.1 кГц, 48 / 56 / 64 / 80 / 96 / 112 / 128 / 160 / 192 / 224 / 256 / 320 kbps, VBR
Формат записи PCM
44,1 / 48 / 96 кГц, 16 / 24 бит, WAV
Другие характеристики
Вес
рекордер: 280 г, капсюль XYH-6: 130 г
Вес (брутто), г
0.007
Комплектация
рекордер, капсюль XYH-6, 4 батарейки АА
Описание
Zoom H6 оборудован сменными микрофонными капсюлями разного типа и назначения. В комплект входят XYH-6 – разнонаправленный микрофонный капсюль типа X/Y, а дополнительно можно приобрести SGH-6 — капсюль типа «пушка», MSH-6 — капсюль с поддержкой Mid-Side стерео, а также EXH-6 – модуль- на 2 дополнительных комбинированных XLR/TRS входа. Всё это делает Zoom H6 настоящим хамелеоном мира аудио и устройством, обладающим самыми лучшими звуковыми характеристиками в сегменте.
Вне зависимости от сферы применения – концертная запись, запись репетиций, профессиональная кино- и видео запись, теле- и радио- вещание, журналистская работа и много другое – Zoom H6 с лёгкостью справится с любой поставленной задачей.
Поднимите запись выступлений на совершенно новый уровень:
Вы можете делать больше, чем просто записывать выступление: вы можете с точностью задокументировать происходящее. Используйте микрофонный капсюль X/Y для того, чтобы захватить весь окружающий звук в стерео качестве. При этом, вы можете использовать четыре входа для записи прямого потока с микшерной консоли или с внешних микрофонов для захвата конкретных музыкальных инструментов. Благодаря H6 вы сможете испытывать эти впечатления снова и снова.
Захватывайте полноценное звучание:
Вне зависимости от того, как вы крепите H6 к вашей камере, этот рекордер станет неотъемлемой частью для любой видеографии в полевых условиях. H6 оснащен функцией MS-декодирования, в его комплект входит микрофонный капсюль MSH-6, а также он способен вести запись сразу на шесть дорожек одновременно. Все это дает вам весьма широкие возможности при пост-продакшне.
Записывайте все до последней мелочи:
Увеличьте охват записи при помощи опционального микрофона-пушки SGH-6. Он позволит с точностью записать каждое слово важного интервью, которое станет сенсацией! Записывайте экстренные новости с максимальной точностью, и проводите предварительную обработку получившихся записей прямо на месте.
Заставьте каждую ноту, каждый аккорд и каждый рифф по-настоящему петь:
Подключив опциональный микрофонный капсюль EXH-6 в специальный слот, вы превратите ваш H6 в персональную 6-трековую музыкальную студию с шестью раздельными линейными или микрофонными входами, каждый из которых оснащен собственным регулятором громкости. Вы можете записывать (или записывать поверх существующей записи) до 99 отрезков в высоком качестве, а затем конвертировать результат в стерео MP3, чтобы с легкостью опубликовать его на вашем любимом веб-сайте.
Комплект поставки:
- Микрофонный капсюль типа X/Y
- USB-кабель
- Батарейки типа АА (4 шт)
- Программное обеспечение Cubase LE загружаемая версия
Основные особенности и характеристики:
- Сменные микрофонные капсюли, заменяемые так же легко и быстро, как объектив фотокамеры
- Одновременная запись 6 дорожек
- 4 комбинированных микрофонных/линейных входа XLR/TRS
- Удобные ручки регулировки уровня сигнала и отдельные pad-переключатели -20 дБ для каждого канала
- Фантомное питание на все основные входы: +12/+24/+48 вольт на выбор
- Большой полноцветный LCD-дисплей, размещенный под углом для удобства использования в разных ситуациях
- Прямая запись на SD, SDHC и SDXC карты до 128 Гб
- Качество записи до 24 бит/96 кГц в BWF-совместимом WAV формате (Broadcast Wave Format — файл WAVE с данными тайм-кода) или различные вариации формата MP3
- Функции Авто-запись (Auto-Rec), Предзапись (Pre-Rec) и Резервная запись (Backup-Rec) помогут вам не упустить идеальный дубль
- Внутреннее сведение мультитрекового проекта в стерео
- Независимые миксы воспроизведения и мониторинга
- Виртуальный VU-измеритель
- Голосовые заметки, до 99 маркеров в одной записи
- Запись с наложением до 99 дублей
- Встроенные эффекты, включающие фильтр обрезки низких частот, компрессор и лимитер
- Встроенное Mid/Side декодирование
- Редактирование — нормализация, разделение и обрезка
- Хроматический тюнер и метроном
- Закольцованное воспроизведение с задаваемыми точками start/stop
- Изменяемая скорость воспроизведения, от 50% до 150%
- Настройка тональности для каждого трека без влияния на скорость воспроизведения
- USB-порт для обмена данными с компьютером
- Возможность подключения в качестве мультиканального и стерео USB аудио интерфейса к PC/Mac/iPad
- Крепление для ремешка
- Возможность установки на DSLR или видеокамеру при помощи переходника для крепежа HS1
- Работа от стандартных AA алкалиновых батареек или NiMH аккумуляторов
- Более 20 часов работы на 4 AA алкалиновых батарейках
Габариты и вес:
- H6: 77,8 x 152,8 x 47,8 мм, 280 г
- XYH-6: 78,9 x 60,2 x 45,2 мм, 130 г