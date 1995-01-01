Портативный рекордер Zoom H5
Код товара : УТ-00019533
Артикул : H5
Можно в рассрочку или кредит
Официальная гарантия Zoom 1 год
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Характеристики
Характеристики
Воспроизведение
динамик, наушники
Вход для внешнего микрофона
Mini jack (3,5 мм)
Динамик
400 мВт, 8 Ом, моно
Карта памяти
SD / SDHC карты (до 32 Гб)
Микрофоны
направленный X/Y стерео, съемный (модель XYH-5)
Мультитрековая запись
одновременная запись до 6 каналов (2 с собственных микрофонов + 2 дублирующих + 2 с XLR / джек 6.3)
Питание
2 АА батарейки (LR6), сетевой адаптер AD-17 (DC5V/1A, USB)
Формат записи MP3
44.1 кГц, 48 / 56 / 64 / 80 / 96 / 112 / 128 / 160 / 192 / 224 / 256 / 320 kbps, VBR
Формат записи PCM
44,1 / 48 / 96 кГц, 16 / 24 бит, WAV
Другие характеристики
Вес
270 г: рекордер: 176 г, микрофон: 94 г, без питания
Вес (брутто), г
0.007
Комплектация
микрофонный капсюль XYH-5, 2 батарейки АА, USB кабель, поролоновая ветрозащита, чехол
Описание
Эволюция аудиозаписи во всех направлениях:
Устройства Zoom продолжают постоянно эволюционировать, чтобы соответствовать требованиям всех творческих людей, которые их используют. Новый ручной рекордер Zoom H5 следует этой традиции. Он позволяет записывать до четырех треков одновременно и, как и флагманская модель Zoom H6, он совместим со всеми микрофонными капсюлями, что позволяет вам выбрать лучший микрофон для отдельно взятой ситуации. Рекордер Zoom H5 вобрал в себя достоинства студийного оборудования для звукозаписи. Его гибкости и мощности более чем достаточно для мультитрековой аудио и видеозаписи, ведения подкастов, трансляций и сбора информации для электронных новостей.
Высокая громкость. Чистая запись:
Записывая при помощи микрофона типа X/Y, вы сможете покрыть более широкую область, но при этом захват будет идти только из источников, находящихся посередине. Чистота и высокое разрешение этого микрофона делают его идеальным решением для живой стереозаписи любого типа. Микрофонный капсюль XYH-5, который входит в комплект ручного рекордера Zoom H5, оснащен двумя разнонаправленными конденсаторными микрофонами, направленными под углом в 90 градусов. Они заключены в современном корпусе, внутри которого проложены контактные провода, а сам корпус изготовлен из специального прорезиненного материала, чтобы обеспечить изоляцию микрофонов от рекордера и минимизировать вибрацию и шум. Дизайн XYH-5 также позволяет записывать особенно громкие звуки лучше, чем любой другой ручной рекордер. Если быть точнее, то его порог звукового давления составляет 140 дБ SPL, что эквивалентно звуку самолета, пролетающего менее, чем в 60 метрах. С XYH-5 вы сможете записывать звуки практически любой громкости с потрясающей достоверностью, качеством и чистотой.
Сменные микрофонные капсюли очень легко и быстро сменяются, не требуя дополнительных навыков и знаний.
Новый уровень качества записи:
Опциональный съемный микрофонный капсюль типа “Mid-Side” позволит поднять вам качество записи на абсолютно новый уровень. MSH-6 состоит из двух микрофонных элементов – среднего (Mid), который направлен вперед и бокового (Side), который может быть направлен в любую из сторон. Данный подход позволяет идеально захватить звук в стерео качестве и подчеркнуть все особенности звучания. Кроме того, он оснащен технологией MS-декодирования и возможностью записи до 6 треков одновременно, что открывает вам множество возможностей в пост-продакшене.
Профессиональная звукозапись:
Опциональный капсюль SGH-6 дополнит ваш рекордер профессиональным направляемым микрофоном, который идеально подойдет для записи аудио для фильмов, домашнего видео, театральных выступлений и новостных репортажей. Три элемента, в сочетании с цифровой обработкой сигнала, наделяют SGH-6 возможностями высоконаправленного микрофона-пушки, сохраняя при этом вдвое меньший размер. Он идеально подходит для записи диалогов и повествования в отсутствии стационарного микрофона на сцене.
Широкая совместимость:
Подключив опциональный комбо-капсюль EXH-6 Dual XLR/TRS, вы получите два дополнительных разъема. Это позволит вам подключить в общей сложности до четырех разных сигналов от внешних микрофонов, инструментов, микшеров или портативных музыкальных проигрывателей. С EXH-6 в ваших руках окажутся мощные возможности профессиональной звукозаписывающей студии, которая умещается на вашей ладони.
Подключение к видеокамере:
Рекордер H5 идеально подходит для подключения к видеокамере или DSLR-камере. Потрясающее качество и чистота аудиозаписи стереомикрофона добавит реализма и глубины вашему видео высокого разрешения. Подключив H5 к видеокамере или DSLR-камере при помощи переходника Zoom HS-1, вы получите профессиональную видеосистему с высококачественной звукозаписью.
Комплект поставки:
- Руководство пользователя
- Микрофонный капсюль XYH-5
- Две пальчиковые батарейки LR6
- USB-кабель
- Поролоновая ветрозащита
- Защитный футляр
- Программное обеспечение: Steinberg WaveLab LE, Steinberg Cubase LE загружаемая версия
Основные особенности и характеристики:
- Использование различных легкосъемных функциональных модулей
- Съемный микрофонный X/Y капсюль XYH-5 с расширенной способностью охвата аудиосигнала
- Совместимость со всеми съемными микрофонными капсюлями компании Zoom
- Одновременная запись на четыре дорожки
- Большой LCD-дисплей с подсветкой
- Прямая запись на карты памяти типа SD и SDHC емкостью до 32 Гб
- Аудиозапись в формате WAV (24-бит/96 кГц) или MP3
- Два совмещенных микрофонных/линейных входа типа XLR/TRS, каждый с регулируемой мощностью и аттенюатором -20 дБ
- Аналоговые регуляторы для каждого входа
- Защитные крышки типа «roll-bar» для предотвращения случайного поворота регуляторов
- Подача Plug-in питания 2,5В на петличный микрофон
- Встроенные аудиоэффекты, включая фильтр низких частот, компрессор и лимитер
- Тюнер и метроном
- Режимы автоматической записи, предварительной записи, резервного копирования
- Декодер моно/стерео
- Запись на несколько дорожек для встроенного стерео микшера
- Функции редактирования: нормализация, обрезка и разделение файлов
- Возможность установки 99 маркеров в процессе аудиозаписи
- Циклическое воспроизведение отрезка звукозаписи
- Выбор скорости воспроизведения и уровня записи
- Многоканальный и стерео USB аудио интерфейс для PC/Mac/iPad с функцией зацикленного воспроизведения
- Установка в «горячий башмак» цифровой, фото и видеокамер с помощью адаптера HS-1
- Использование двух стандартных алкалиновых батареек или NiMH аккумуляторов типа АА
- Около 15 часов работы при использовании алкалиновых батареек