Описание

Эволюция аудиозаписи во всех направлениях:

Устройства Zoom продолжают постоянно эволюционировать, чтобы соответствовать требованиям всех творческих людей, которые их используют. Новый ручной рекордер Zoom H5 следует этой традиции. Он позволяет записывать до четырех треков одновременно и, как и флагманская модель Zoom H6, он совместим со всеми микрофонными капсюлями, что позволяет вам выбрать лучший микрофон для отдельно взятой ситуации. Рекордер Zoom H5 вобрал в себя достоинства студийного оборудования для звукозаписи. Его гибкости и мощности более чем достаточно для мультитрековой аудио и видеозаписи, ведения подкастов, трансляций и сбора информации для электронных новостей.

Высокая громкость. Чистая запись:

Записывая при помощи микрофона типа X/Y, вы сможете покрыть более широкую область, но при этом захват будет идти только из источников, находящихся посередине. Чистота и высокое разрешение этого микрофона делают его идеальным решением для живой стереозаписи любого типа. Микрофонный капсюль XYH-5, который входит в комплект ручного рекордера Zoom H5, оснащен двумя разнонаправленными конденсаторными микрофонами, направленными под углом в 90 градусов. Они заключены в современном корпусе, внутри которого проложены контактные провода, а сам корпус изготовлен из специального прорезиненного материала, чтобы обеспечить изоляцию микрофонов от рекордера и минимизировать вибрацию и шум. Дизайн XYH-5 также позволяет записывать особенно громкие звуки лучше, чем любой другой ручной рекордер. Если быть точнее, то его порог звукового давления составляет 140 дБ SPL, что эквивалентно звуку самолета, пролетающего менее, чем в 60 метрах. С XYH-5 вы сможете записывать звуки практически любой громкости с потрясающей достоверностью, качеством и чистотой.

Сменные микрофонные капсюли очень легко и быстро сменяются, не требуя дополнительных навыков и знаний.

Новый уровень качества записи:

Опциональный съемный микрофонный капсюль типа “Mid-Side” позволит поднять вам качество записи на абсолютно новый уровень. MSH-6 состоит из двух микрофонных элементов – среднего (Mid), который направлен вперед и бокового (Side), который может быть направлен в любую из сторон. Данный подход позволяет идеально захватить звук в стерео качестве и подчеркнуть все особенности звучания. Кроме того, он оснащен технологией MS-декодирования и возможностью записи до 6 треков одновременно, что открывает вам множество возможностей в пост-продакшене.

Профессиональная звукозапись:

Опциональный капсюль SGH-6 дополнит ваш рекордер профессиональным направляемым микрофоном, который идеально подойдет для записи аудио для фильмов, домашнего видео, театральных выступлений и новостных репортажей. Три элемента, в сочетании с цифровой обработкой сигнала, наделяют SGH-6 возможностями высоконаправленного микрофона-пушки, сохраняя при этом вдвое меньший размер. Он идеально подходит для записи диалогов и повествования в отсутствии стационарного микрофона на сцене.

Широкая совместимость:

Подключив опциональный комбо-капсюль EXH-6 Dual XLR/TRS, вы получите два дополнительных разъема. Это позволит вам подключить в общей сложности до четырех разных сигналов от внешних микрофонов, инструментов, микшеров или портативных музыкальных проигрывателей. С EXH-6 в ваших руках окажутся мощные возможности профессиональной звукозаписывающей студии, которая умещается на вашей ладони.

Подключение к видеокамере:

Рекордер H5 идеально подходит для подключения к видеокамере или DSLR-камере. Потрясающее качество и чистота аудиозаписи стереомикрофона добавит реализма и глубины вашему видео высокого разрешения. Подключив H5 к видеокамере или DSLR-камере при помощи переходника Zoom HS-1, вы получите профессиональную видеосистему с высококачественной звукозаписью.

Комплект поставки:

Руководство пользователя

Микрофонный капсюль XYH-5

Две пальчиковые батарейки LR6

USB-кабель

Поролоновая ветрозащита

Защитный футляр

Программное обеспечение: Steinberg WaveLab LE, Steinberg Cubase LE загружаемая версия

Основные особенности и характеристики: