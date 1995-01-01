Описание

Сверхкомпактный и мощный светодиодный осветитель Zhiyun MOLUS X60 RGB существенно облегчает выездную съемку на различных локациях: его размеры всего 10 х 7 х 5.6 см, а вес – чуть больше 300 г. При этом максимальная мощность составляет 60 Вт. MOLUS X60RGB может работать в полноцветном RGB режиме, создавая любые желаемые цвета. Прибор также обеспечивает превосходное качество света в режиме белого свечения с регулируемой цветовой температурой: от 2700K до 6500K, индекс цветопередачи CRI при этом составляет 95, а индекс согласованности телевизионного света TLCI ≥98. Иными словами, прибор обеспечивают точную передачу цветов объекта, включая такие сложные оттенки как тона кожи. Осветитель работает от сети (адаптера постоянного тока входит во все комплекты поставки), с постоянным питанием через USB Type-C от универсальных аккумуляторов, поддерживающих протоколу Power Delivery 60 Вт, или от фирменной батарейной рукоятки (входит в комплекты поставки COMBO и PRO).

Сверхкомпактный светодиодный осветитель Zhiyun Molus X60 RGB конкурирует с более тяжелыми RGB кинематографическими осветительными приборами на рынке, имея вес всего 319 г и обеспечивающий высокую выходную мощность 100 Вт, а также простую и эффективную настройку параметров. Цветовую температуру MOLUS X60 RGB можно задавать в диапазоне от 2700K до 6500K, а индекс цветопередачи (CRI) ≥95 и индекс согласованности телевизионного света (TLCI) ≥98 обеспечивают точную передачу цветов объекта.

Технология СОВ

Матрица прибора изготовлена по технологии Chip On Board (COB), что дословно значит «чип на плате»: на поверхности матрицы установлено большое количество кристаллов без индивидуальных корпусов. Благодаря большой концентрации кристаллов COB-светодиод создает излучение высокой оптической плотности.

Технология охлаждения DynaVort Mark II

В источниках света Zhiyun Molus X60 используется усовершенствованная система охлаждения ZHIYUN DynaVort Mark II, применение которой позволило уменьшить размеры радиатора, оптимизировать воздушный поток и снизить скорость вращения вентилятора для более тихой работы. Вдохновленная группой опытных физиков, эта интеллектуальная технология охлаждения использует достижения в области динамики жидкости и газа и состоит из передовых алгоритмов, управляемых вентиляторов и радиатора специальной формы. Интеллектуальное управление скоростью вентилятора обеспечивает низкий уровень шума без опасности перегрева.

Приложение ZY Vega

Интуитивно понятное приложение ZY Vega позволяет быстро настроить цветовую температуру и яркость источников света ZHIYUN, не используя провода или специальные пульты управления, которые легко потерять. В приложении также есть профессиональные функции, такие как распознавание параметров света, сопоставление настроек света для различных сценариев съемки, симуляция гелевых фильтров, управление группами приборов и так далее. Экосистема светоформирующих инструментов ZY Mount

В базовую комплектацию входит стандартный рефлектор, обеспечивающий направленный жесткий свет с глубокими тенями, а также купольная насадка на этот рефлектор Diffusion Dome, которая создает мягкий заполняющий свет с углом рассеяния около 180°. Отдельно можно приобрести компактный софтбокс быстрораскладного (зонтичного) типа и переходник на байонет Bowens, который позволяет использовать еще больше различных насадок. В разработке находится компактная линза Френеля и 4-створчатые шторки.

Основные особенности

Освещенность 2010 люкс на пике (расстояние 1 м, без рефлектора)

Регулируемая цветовая температура в диапазоне от 2700 до 6500K и постоянная пиковая выходная мощность на уровне 60 Вт без стробирования

Высококачественный свет как для фотографии, так и для видеосъемки: CRI 95+, TLCI 98+

Питание от сети, фирменной батарейной ручки или универсальных аккумуляторов USB PD

Экосистема светоформирующих инструментов ZY Mount, а также возможность использования аксессуаров с байонетом Bowens (через переходник, продается отдельно)

10 световых спецэффектов (творческих режимов освещения) + 6 дополнительных RGB-сценариев

Возможность удаленного управления по Bluetooth (приложение ZY Vega)

Комплектация MOLUS X60RGB