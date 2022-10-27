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Осветитель кольцевой Fujimi FJL-RING12M, стойка, крепление для смартфона
Кольцевой осветитель Live Makeup Phone Clip, для телефона, 3 Вт, 5600k, розовый
Кольцевой осветитель Live Makeup Phone Clip, для телефона, 3 Вт, 5600k, коричневый
Кольцевой осветитель Live Makeup Phone Clip, для телефона, 3 Вт, 5600k, оранжевый
Кольцевой осветитель Live Makeup Phone Clip, для телефона, 3 Вт, 5600k, зеленый
Кольцевой осветитель Live Makeup Phone Clip, для телефона, 3 Вт, 5600k, серый
Осветитель Yongnuo YN60 RGB, 2500-9500К, 3 Вт
Осветитель Godox LR150 LED Black, светодиодный, 38 Вт, 3000-6000К
Компактный кольцевой осветитель Fujimi FJL-STRM с креплением для смартфона
Осветитель FST F-LED 7, настольный, светодиодный
Осветитель FST SD-12 LED, настольный, светодиодный, 14 Вт, 5500К
Селфи лампа FST SML-022, светодиодная, 3200 - 5500 К
Селфи лампа FST SML-032, светодиодная, 4 Вт, 3200-5600 К, RGB
Осветитель Raylab RL-0112 Kit светодиодный, 3200-5500K, 23 Вт
Осветитель Raylab RL-0118 Kit, светодиодный, 60 Вт, 2800-6500К
Осветитель Raylab RL-0518 Kit, кольцевой, 50 Вт, со стойкой
Осветитель Raylab RL-0418 Kit кольцевой, 65 Вт, 3200-5600К, со стойкой
Осветитель Gauss RL001, для смартфона, Ø 16 см, 10 Вт, 3000 - 6500 К
Осветитель Rekam RL-26 LED, кольцевой, 11 Вт, 3000 / 5800 К
4 290 ₽
Осветитель Rekam RL-20 LED Table Kit, для смартфона, 10 Вт, 3000 / 5800 К
Осветитель Rekam RL-20 LED, кольцевой, 10 Вт, 3000 / 5800 К
Комплект Falcon Eyes BloggerKit 9 для видеосъемки
1 530 ₽
Осветитель кольцевой Falcon Eyes BeautyLight 240 LED, светодиодный, 36 Вт,...
5 730 ₽
Осветитель кольцевой Falcon Eyes BeautyLight 480RC LED
Осветитель кольцевой Falcon Eyes BeautyLight 480 LED, светодиодный, 96 Вт,...
Осветитель кольцевой Fujimi FJL-RING12, 12 Вт, с креплением для смартфона + стойка...
Кольцевой осветитель FST RL-48RC светодиодный, 3000-6500К, 50 Вт
Кольцевой осветитель FST RL-48RGB светодиодный, RGB, 3200-5600К, 60 Вт
Осветитель Godox LR180 LED, светодиодный, 27 Вт, 5600К, черный
Осветитель кольцевой Godox Ring72, светодиодный, 8 Вт, 6500К
Комплект Fujimi FJ-BEAUTY: кольцевая лампа 45.5 см, штатив, столик, крепление для...
Осветитель Rotolight RL48-B (R400), светодиодный, 1000 лм, 5600К
6 900 ₽