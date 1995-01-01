Осветитель Zhiyun Molus X60 COB Light PLX105 Combo, 2700-6500К, 60 Вт
Код товара : УТ-00074063
Артикул : C040050EUR3
Гарантия производителя 1 год
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Описание
В источниках света Zhiyun Molus X60 используется усовершенствованная система охлаждения ZHIYUN DynaVort Mark II, применение которой позволило уменьшить размеры радиатора, оптимизировать воздушный поток и снизить скорость вращения вентилятора для более тихой работы. Вдохновленная группой опытных физиков, эта интеллектуальная технология охлаждения использует достижения в области динамики жидкости и газа и состоит из передовых алгоритмов, управляемых вентиляторов и радиатора специальной формы. Интеллектуальное управление скоростью вентилятора обеспечивает низкий уровень шума без опасности перегрева.
Приложение ZY Vega
Интуитивно понятное приложение ZY Vega позволяет быстро настроить цветовую температуру и яркость источников света ZHIYUN, не используя провода или специальные пульты управления, которые легко потерять. В приложении также есть профессиональные функции, такие как распознавание параметров света, сопоставление настроек света для различных сценариев съемки, симуляция гелевых фильтров, управление группами приборов и так далее.
Экосистема светоформирующих инструментов ZY Mount
В базовую комплектацию входит стандартный рефлектор, обеспечивающий направленный жесткий свет с глубокими тенями, а также купольная насадка на этот рефлектор Diffusion Dome, которая создает мягкий заполняющий свет с углом рассеяния около 180°. Отдельно можно приобрести компактный софтбокс быстрораскладного (зонтичного) типа и переходник на байонет Bowens, который позволяет использовать еще больше различных насадок. В разработке находится компактная линза Френеля и 4-створчатые шторки.
Основные особенности
- Освещенность 2680 люкс на пике (расстояние 1 м, без рефлектора)
- Регулируемая цветовая температура в диапазоне от 2700 до 6500K и постоянная пиковая выходная мощность на уровне 60 Вт без стробирования
- Высококачественный свет как для фотографии, так и для видеосъемки: CRI 95+, TLCI 97+
- Питание от сети, фирменной батарейной ручки или универсальных аккумуляторов USB PD
- Экосистема светоформирующих инструментов ZY Mount, а также возможность использования аксессуаров с байонетом Bowens (через переходник, продается отдельно)
- 10 световых спецэффектов (творческих режимов освещения)
- Возможность удаленного управления по Bluetooth (приложение ZY Vega)
Комплектация MOLUS X60 Combo
- Источник света Zhiyun MOLUS X60
- Батарейная рукоятка для Zhiyun MOLUS X60
- Сетевой адаптер питания с кабелем
- Сетчатая сумка для сетевого адаптера питания
- Рефлектор ZHIYUN Mini Reflector (ZY Mount)
- Рассеиватель для рефлектора Diffusion Dome
- Кабель USB-C PD для зарядки 60 Вт
- Сумка для хранения и переноски
- Краткая инструкция