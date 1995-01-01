Описание

Постоянная выходная мощность на уровне 200 Вт.

Освещенность 8370 люкс на пике (без рефлектора, данные получены при тестовом расстоянии 1 м с значением цветовой температуры 5500 К и яркостью 100%.)

Освещенность 39900 люкс на пике (стандартный рефлектор ZHIYUN, данные получены при тестовом расстоянии 1 м с значением цветовой температуры 5500 К и яркостью 100%.)

Регулируемая цветовая температура в диапазоне от 2700 до 6500K

Индекс цветопередачи (CRI) ≥96

Индекс согласованности телевизионного света (TLCI) ≥96

Возможность удаленного управления по Bluetooth

Компактные и мощные источники-моноблоки серии MOLUS B – это новый форм-фактор «моноблок» в линейке кинематографических осветительных приборов Zhiyun. При небольших габаритах они представляют собой прекрасное решение для эффективной организации съемочного процесса.

Источники света серии MOLUS B изготовлены по технологии Chip On Board (COB), что дословно значит «чип на плате». Такие устройства представляют собой матрицу, на которой установлено большое количество кристаллов без индивидуальных корпусов. Благодаря большой концентрации кристаллов COB-светодиод создает излучение высокой оптической плотности.

Источники света ZHIYUN MOLUS серии B снабжены встроенным блоком питания, снимая необходимость в внешних блоках питания и делая возможным работу с использованием одного сетевого кабеля. Благодаря этому их можно легко и быстро подготовить к съемке.

Управление параметрами освещения осуществляется легко и просто. Используя всего два регулятора, можно быстро и плавно регулировать цветовую температуру в диапазоне от 2700К до 6500К. Индекс цветопередачи (CRI) ≥96 и индекс согласованности телевизионного света (TLCI) ≥96 обеспечивают точную передачу цветов объекта съемки.

Новая система охлаждения источников света ZHIYUN DynaVort Cooling System™ Mk V, в которой применяются два датчика давления, которые моделируют давление в области радиатора в двух плоскостях. Благодаря этому эффективно убираются вихревые токи и турбулентность. Эта технология ощутимо повышает эффективность охлаждения, благодаря компактности системы источники света серии В занимают около 1/3 объема аналогичных источников света на рынке.

Источники света ZHIYUN MOLUS серии B позволяют реализовать различные съемочные сценарии в ходе прямых трансляций, при съемке интервью, портретов, коммерческой рекламы, телевизионных съемок. Совместимость со светоформирующими инструментами с байонетом Bowens позволяет реализовать множество съемочных сценариев.

Также источники света поддерживают управление по Bluetooth через приложение ZY Vega, что позволяет свободно конструировать сложные световые схемы.

Источники света ZHIYUN MOLUS серии B могут управляться тремя способами:

Приложение ZY Vega APP для беспроводного управления с смартфона с возможностью управления группами и наборами настроек. Нажатием управляющих колес на корпусе источника света осуществляется быстрый доступ к ступенчатой регулировке яркости (пять ступеней 20-100%) и цветовой температуры (пять часто используемых значений от 2700K до 6500K). Также доступен проводной пульт управления K1 Controller (приобретается отдельно) с длиной провода около 2 м

Комплектация