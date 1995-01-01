Компания Zhiyun, ведущий мировой производитель стабилизаторов для фото-, видео-, кинокамер и смартфонов, а также осветительных приборов, представляет новый светодиодный источник света Fiveray M60 Ultra. Он подходит для самых разных сценариев, включая съемку автопортретов, ночную портретную фотосъемку, предметную съемку на столе, обзоры магазинов и персональные прямые трансляции. Удовлетворит все ваши творческие потребности в портативном освещении.

Повышенная эффективность благодаря массиву линз

Каждый светодиод нового источника света оснащен индивидуальной линзой, что повышает светоотдачу и создается четкое яркое световое пятно с более равномерным и концентрированным освещением.

Технология охлаждения DynaVort Mark II

В источниках света Zhiyun используется запатентованная революционная система охлаждения ZHIYUN DynaVort Mark II Cooling System™, применение которой позволило уменьшить размеры радиатора, оптимизировать воздушный поток и снизить его тягу. Вдохновленная группой опытных физиков, эта интеллектуальная технология охлаждения использует достижения в области динамики жидкости и газа и состоит из передовых алгоритмов, управляемых вентиляторов и радиатора специальной формы. Повышая эффективность охлаждения за счет интеллектуального управления, система охлаждения предотвращает перегрев.

Полноценный карманный источник света мощностью 60 Вт

Zhiyun Fiveray M60 Ultra весит всего 430 г без насадок. Компактный корпус позволяет легко управлять источником света одной рукой. M60 Ultra удобно помещается в кармане. Этот легкий и портативный источник света идеально подходит для съемок в различных местах.

Непревзойденная яркость, мощное охлаждение

Максимальная освещенность достигает 6490 люкс. Источник света легко справляется со сложными условиями освещения – например, контровое освещение и ночные сцены.

* Протестировано в лабораторных условиях на расстоянии 1 м. Цветовая температура 6500 К, яркость 100%, источник света без насадок.

Совместим с светоформирующими насадками

В комплект поставки входит жесткий рассеиватель и сотовая решетка. Рассеиватель смягчает световой поток, а сотовая решетка делает его более направленным.

Широкий диапазон цветовой температуры. Точная цветопередача.

Поддерживает регулировку цветовой температуры от 2500 K до 10000 K, с индексом цветопередачи CRI 95 и TLCI 97 для точной цветопередачи. Превосходно передает тонкие оттенки кожи и позволяет подстроить свет к различным условиям окружающего освещения.

Длительное время работы от батареи

Источник света обеспечивает до 30 минут работы при максимальной яркости. Поддерживает непрерывную работу во время зарядки, удовлетворяя потребности в длительной съемке.

Приложение ZY Vega

Интуитивное приложение ZY Vega позволяет быстро и без проводов настроить цветовую температуру и яркость источников света ZHIYUN. В нем также есть профессиональные функции, например, распознавание параметров света и сопоставление настроек света для различных сценариев съемки.

Основные особенности Zhiyun Fiveray M60 Ultra:

Освещенность 6490 люкс на пике (расстояние 1 м, без рефлектора)

Регулируемая цветовая температура в диапазоне от 2500К до 10000К и постоянная пиковая выходная мощность без строба

Высококачественный свет как для фотографии, так и для видеосъемки с CRI, достигающим 95+, и TLCI, достигающим 97+*

До 30 минут работы от одного заряда батареи при 100% яркости

Рассеиватель и сотовая решетка в комплекте

Комплектация Fiveray M60 Ultra:

Источник света Zhiyun Fiveray M60 Ultra

Кабель USB-C

Жесткий рассеиватель

Сотовая решетка

Характеристики