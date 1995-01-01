Осветитель Zhiyun Fiveray M60 Ultra RGB, 60 Вт
Код товара:УТ-00092458
Артикул:C040076CN1
Товар не найден
Описание
Компания Zhiyun, ведущий мировой производитель стабилизаторов для фото-, видео-, кинокамер и смартфонов, а также осветительных приборов, представляет новый светодиодный источник света Fiveray M60 Ultra. Он подходит для самых разных сценариев, включая съемку автопортретов, ночную портретную фотосъемку, предметную съемку на столе, обзоры магазинов и персональные прямые трансляции. Удовлетворит все ваши творческие потребности в портативном освещении.
Повышенная эффективность благодаря массиву линз
Каждый светодиод нового источника света оснащен индивидуальной линзой, что повышает светоотдачу и создается четкое яркое световое пятно с более равномерным и концентрированным освещением.
Технология охлаждения DynaVort Mark II
В источниках света Zhiyun используется запатентованная революционная система охлаждения ZHIYUN DynaVort Mark II Cooling System™, применение которой позволило уменьшить размеры радиатора, оптимизировать воздушный поток и снизить его тягу. Вдохновленная группой опытных физиков, эта интеллектуальная технология охлаждения использует достижения в области динамики жидкости и газа и состоит из передовых алгоритмов, управляемых вентиляторов и радиатора специальной формы. Повышая эффективность охлаждения за счет интеллектуального управления, система охлаждения предотвращает перегрев.
В источниках света Zhiyun используется запатентованная революционная система охлаждения ZHIYUN DynaVort Mark II Cooling System™, применение которой позволило уменьшить размеры радиатора, оптимизировать воздушный поток и снизить его тягу. Вдохновленная группой опытных физиков, эта интеллектуальная технология охлаждения использует достижения в области динамики жидкости и газа и состоит из передовых алгоритмов, управляемых вентиляторов и радиатора специальной формы. Повышая эффективность охлаждения за счет интеллектуального управления, система охлаждения предотвращает перегрев.
Полноценный карманный источник света мощностью 60 Вт
Zhiyun Fiveray M60 Ultra весит всего 430 г без насадок. Компактный корпус позволяет легко управлять источником света одной рукой. M60 Ultra удобно помещается в кармане. Этот легкий и портативный источник света идеально подходит для съемок в различных местах.
Zhiyun Fiveray M60 Ultra весит всего 430 г без насадок. Компактный корпус позволяет легко управлять источником света одной рукой. M60 Ultra удобно помещается в кармане. Этот легкий и портативный источник света идеально подходит для съемок в различных местах.
Непревзойденная яркость, мощное охлаждение
Максимальная освещенность достигает 6490 люкс. Источник света легко справляется со сложными условиями освещения – например, контровое освещение и ночные сцены.
* Протестировано в лабораторных условиях на расстоянии 1 м. Цветовая температура 6500 К, яркость 100%, источник света без насадок.
Максимальная освещенность достигает 6490 люкс. Источник света легко справляется со сложными условиями освещения – например, контровое освещение и ночные сцены.
* Протестировано в лабораторных условиях на расстоянии 1 м. Цветовая температура 6500 К, яркость 100%, источник света без насадок.
Совместим с светоформирующими насадками
В комплект поставки входит жесткий рассеиватель и сотовая решетка. Рассеиватель смягчает световой поток, а сотовая решетка делает его более направленным.
В комплект поставки входит жесткий рассеиватель и сотовая решетка. Рассеиватель смягчает световой поток, а сотовая решетка делает его более направленным.
Широкий диапазон цветовой температуры. Точная цветопередача.
Поддерживает регулировку цветовой температуры от 2500 K до 10000 K, с индексом цветопередачи CRI 95 и TLCI 97 для точной цветопередачи. Превосходно передает тонкие оттенки кожи и позволяет подстроить свет к различным условиям окружающего освещения.
Поддерживает регулировку цветовой температуры от 2500 K до 10000 K, с индексом цветопередачи CRI 95 и TLCI 97 для точной цветопередачи. Превосходно передает тонкие оттенки кожи и позволяет подстроить свет к различным условиям окружающего освещения.
Длительное время работы от батареи
Источник света обеспечивает до 30 минут работы при максимальной яркости. Поддерживает непрерывную работу во время зарядки, удовлетворяя потребности в длительной съемке.
Приложение ZY Vega
Интуитивное приложение ZY Vega позволяет быстро и без проводов настроить цветовую температуру и яркость источников света ZHIYUN. В нем также есть профессиональные функции, например, распознавание параметров света и сопоставление настроек света для различных сценариев съемки.
Основные особенности Zhiyun Fiveray M60 Ultra:
- Освещенность 6490 люкс на пике (расстояние 1 м, без рефлектора)
- Регулируемая цветовая температура в диапазоне от 2500К до 10000К и постоянная пиковая выходная мощность без строба
- Высококачественный свет как для фотографии, так и для видеосъемки с CRI, достигающим 95+, и TLCI, достигающим 97+*
- До 30 минут работы от одного заряда батареи при 100% яркости
- Рассеиватель и сотовая решетка в комплекте
Комплектация Fiveray M60 Ultra:
- Источник света Zhiyun Fiveray M60 Ultra
- Кабель USB-C
- Жесткий рассеиватель
- Сотовая решетка
Характеристики
- Тип света: светодиодный
- Мощность: 60 Вт
- Освещенность: 6490 люкс (расстояние 1 м, без рефлектора)
- Цветовая температура: 2500К ~ 10000К
- Индекс CRI: 95
- Индекс TLCI: 97
- Регулировка мощности: есть, 1-100%, плавная
- Угол освещения: нет данных
- Дистанционное управление: по Bluetooth, приложение ZY Vega
- Работа от аккумулятора: встроенный аккумулятор, до 30 минут работы при 100% яркости
- Работа от сети: есть, через USB-C порт, сетевой адаптер на 60 Вт (продается отдельно)
- Система охлаждения: активная (вентилятор)
- Байонет: нет
- Тип крепления: штативное гнездо 1/4" с отверстиями под боковые шпильки
- Вес: 430 г (без насадок)
- Размеры: 150 х 80 х 37.3 мм
- Особые характеристики: RGB освещение
- Дата анонса: март 2026 г
- Страна производства: Китай