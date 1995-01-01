Определяя по-новому визуальное творчество, инженеры Zhiyun превратили профессиональный источник света из длинной «палочки» в компактную «точку», оснащенную светоформирующими инструментами и модульной системой их крепления. Прикоснитесь к инновации, испытайте ее в деле. Серия ZHIYUN FIVERAY M20 Combo создана для того, чтобы поднять качество визуального повествования на новый впечатляющий уровень.

Технология охлаждения DynaVort MARK II

В источниках света Zhiyun M20 используется эксклюзивная система охлаждения ZHIYUN DynaVort Cooling System™ MARK II, применение которой позволило уменьшить размеры радиатора, оптимизировать воздушный поток и снизить его тягу.

Красивый спектр В источнике света ZHIYUN FIVERAY M20 уменьшено мерцание и расширен выбор цветовой температуры. Функция сохранения настроек позволяет быстро вернуться к выбранным настройкам освещения. Компоновка чипов высокой плотности создает качественный световой поток.

Небольшие размеры и вес

Этот источник света имеет размеры не больше блокнота, но при этом обладает мощностью 20 Вт и высокой эффективностью. За его изящным дизайном скрывается целый мир творческого потенциала, который поможет каждому снимку и видеоклипу стать потрясающими

Аксессуары для создания разнообразного освещения

Создавайте свет кинематографического качества с первоклассными светоформирующими инструментами. Двухсторонний кронштейн-клетка с креплениями «холодный башмак» позволяет присоединять рассеиватели, сотовые решетки, 4-лепестковые шторки или создавать их комбинации для рассеянного, сфокусированного или специального освещения. А благодаря возможности комбинации элементов организовать свет кинематографического качества еще никогда не было так просто.

Освещение становится вечеринкой

Источники света Zhiyun M20 снабжены 10 творческими режимами освещения, музыкальным режимом работы, возможностью синхронно настраивать цветовую температуру.

Основные особенности:

Освещенность 2010 люкс на пике

Регулируемая цветовая температура в диапазоне от 2700 до 6500K и постоянная пиковая выходная мощность на уровне 20 Вт без строба

Высококачественный свет как для фотографии, так и для видеосъемки с CRI, достигающим 95, и TLCI, достигающим 97

Двухсторонний кронштейн клетка с креплениями «холодный башмак», рассеиватель, сотовые решетки, 4 лепестковые шторки в составе комплектов Combo

Музыкальный режим, 10 световых эффектов

М20 Combo способен работать 40 минут при максимальной мощности 20 Вт, питаясь только от встроенных батарей. Источник света совместим с зарядными устройствами, поддерживающими протокол PD. Он может заряжаться и работать одновременно.

Комплектация: