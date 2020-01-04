Осветитель Zhiyun Fiveray FR100C 100 Вт, RGB, белый
Код товара : УТ-00059968
Артикул : C040002W
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Характеристики
Основные характеристики
Индекс CRI
96
Тип крепления
1/4"-20
Прочие характеристики
Вес
920 г
Описание
Компания Zhiyun, ведущий мировой производитель стабилизаторов для фото-, видео-, кинокамер и смартфонов, представляет свой первый аксессуар для освещения — мощный светодиодный источник света FIVERAY FR100C.
Освещение — неотъемлемая часть процесса кинопроизводства, и ZHIYUN создает для операторов полный ассортимент продуктов для фото- и видеосъемки, охватывающий все необходимое для производства - от собственно съемки и освещения до звукозаписи. FR100C является собственной разработкой ZHIYUN, и в результате яркость этого компактного источника света в 5 раз выше, чем у аналогов на рынке на данный момент.
Мощный, компактный и удобный
FR100C — это мощный источник света, обладающий меньшими габаритами и весом, чем аналоги конкурентов, но при этом обеспечивающий в 5 раз большую яркость. FR100C может создавать освещенность до 21195 люкс (на расстоянии 0,3 м) с 100 ступенями регулировки для точного соответствия требованиям съемочной сцены. Эргономичное колесо управления и встроенный дисплей позволяют управлять источником одной рукой. Гнездо с резьбой ¼» в основании позволяет устанавливать FR100C на подвес, штатив, стойку или другую технику.
Полнодиапазонная регулировка цвета и цветовой температуы
Поддержка регулировки цветовой температуры от 2700K до 6300K, а также возможность управления цветовым оттенком, насыщенностью и яркостью (RGB) с использованием полноцветного режима HIS дает больше свободы для адаптации освещения к любой съемочной сцене, будь то естественный свет или творческий замысел.
Активное охлаждение и поддержка быстрой зарядки
Встроенные вентиляторы обеспечивают эффективное охлаждение, благодаря чему его можно использовать даже при высоких температурах окружающей среды или в течение длительного времени. ВВстроенная батарея с 6 ячейками обеспечивает 31 мин. работы при 100% яркости (более часа при 50%), доступна быстрая зарядка PD (Power Delivery, до 28 Вт) через разъем USB-C.
Основные особенности ZHIYUN FIVERAY FR100C:
- В 5 раз ярче других портативных осветительных приборов на рынке, мощность 100 Вт
- Полный контроль диапазона цветовой температуры
- Большая встроенная батарея, 6 ячеек по 2600 мАч
- Быстрая зарядка через USB-C (Power Delivery, до 28 Вт)
- Эргономичное колесо управления и дисплей
- Черный или белый цвет корпуса
Мощность и светимость
- Мощность в режиме постоянной цветовой температуры: 50 Вт + 50 Вт
- Освещенность в режиме постоянной цветовой температуры 6200 К: 1200 лк (на 1 м)
- Освещенность в режиме максимальной мощности 4000 К: 2200 лк (на 1 м)
- Светимость R: 23.3 лк (на 1 м)
- Светимость G: 62.2 лк (на 1 м)
- Светимость B: 17.5 лк (на 1 м)