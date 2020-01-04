Описание

Компания Zhiyun, ведущий мировой производитель стабилизаторов для фото-, видео-, кинокамер и смартфонов, представляет свой первый аксессуар для освещения — мощный светодиодный источник света FIVERAY FR100C.

Освещение — неотъемлемая часть процесса кинопроизводства, и ZHIYUN создает для операторов полный ассортимент продуктов для фото- и видеосъемки, охватывающий все необходимое для производства - от собственно съемки и освещения до звукозаписи. FR100C является собственной разработкой ZHIYUN, и в результате яркость этого компактного источника света в 5 раз выше, чем у аналогов на рынке на данный момент.

Мощный, компактный и удобный

FR100C — это мощный источник света, обладающий меньшими габаритами и весом, чем аналоги конкурентов, но при этом обеспечивающий в 5 раз большую яркость. FR100C может создавать освещенность до 21195 люкс (на расстоянии 0,3 м) с 100 ступенями регулировки для точного соответствия требованиям съемочной сцены. Эргономичное колесо управления и встроенный дисплей позволяют управлять источником одной рукой. Гнездо с резьбой ¼» в основании позволяет устанавливать FR100C на подвес, штатив, стойку или другую технику.

Полнодиапазонная регулировка цвета и цветовой температуы

Поддержка регулировки цветовой температуры от 2700K до 6300K, а также возможность управления цветовым оттенком, насыщенностью и яркостью (RGB) с использованием полноцветного режима HIS дает больше свободы для адаптации освещения к любой съемочной сцене, будь то естественный свет или творческий замысел.

Активное охлаждение и поддержка быстрой зарядки

Встроенные вентиляторы обеспечивают эффективное охлаждение, благодаря чему его можно использовать даже при высоких температурах окружающей среды или в течение длительного времени. ВВстроенная батарея с 6 ячейками обеспечивает 31 мин. работы при 100% яркости (более часа при 50%), доступна быстрая зарядка PD (Power Delivery, до 28 Вт) через разъем USB-C.

Основные особенности ZHIYUN FIVERAY FR100C:

В 5 раз ярче других портативных осветительных приборов на рынке, мощность 100 Вт Полный контроль диапазона цветовой температуры Большая встроенная батарея, 6 ячеек по 2600 мАч Быстрая зарядка через USB-C (Power Delivery, до 28 Вт) Эргономичное колесо управления и дисплей Черный или белый цвет корпуса

Мощность и светимость