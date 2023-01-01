Описание

Мощный профессиональный осветитель с байонетом Bowens позволяет использовать различные световые модификаторы для творческого управления освещением. К примеру, можно использовать софтбоксы, октабоксы и «китайские фонарики» для создания мягкого заполняющего света, или линзы Френеля и проекционные насадки, когда требуется получить яркий луч, работающий на большую дистанцию. Круглый COB светодиод обеспечивает естественное освещение.

Yongnuo YNRAY360 использует медный радиатор и большой вентилятор для эффективного малошумного охлаждения во время работы. Блок питания вынесен в отдельный корпус, который легко крепится на осветительной стойке или ставится рядом с ней. Наклонный кронштейн позволяет плавно и точно регулировать положение прибора в диапазоне +/- 90°.

Несколько вариантов дистанционного управления: пульт ДУ (не входит в комплект), мобильное приложение Yongnuo (до 256 групп источников) или кабельное соединение по протоколу DMX512 (вход / выход). 12 предустановленных спецэффектов позволяют симулировать свет от молний, фотовспышек, телеэкрана, неисправной лампочки и так далее. Прибор может работать как с питанием от сети, так и автономно, от 2 аккумуляторов типа V-Mount.