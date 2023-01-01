Описание

Компактный и мощный светодиодный осветитель с круглым COB светодиодом, обеспечивающим естественное круглое световое пятно. Цветовая температура – дневной свет 5600К. Байонет Bowens позволяет устанавливать различные световые модификаторы: рефлекторы, софтбоксы и так далее. Обратите внимание, что из-за сильно выступающей передней части данный осветитель может быть несовместим с определенными оптическими насадками (линзами Френеля, проекционными линзами), даже если они используют крепление Bowens.

YNRAY-180 может работать как от сети 100-240 Вольт (сетевой адаптер в комплекте), так и от аккумуляторов типа V-Mount или Gold Mount с разъемом D-Tap, что обеспечивает отличную автономность (кабель D-Tap / XLR 3-Pin и сам аккумулятор необходимо купить отдельно).

Мобильное приложение для iOS и Android (QR код для загрузки размещен прямо на задней панели прибора) позволяет дистанционно управлять мощностью, а также специальными эффектами освещения. Максимальная дальность: 15 м.

Крепление на стойку: наклонный адаптер под шпигот 5/8", с креплением для зонта.

9 специальных мерцающих эффектов позволяют имитировать вспышки от фотоаппаратов, молнии, свет от телеэкрана и так далее.