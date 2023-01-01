Осветитель Yongnuo YNRAY-180, светодиодный, 5600К, 180 Вт
Код товара : УТ-00067057
Артикул : YNRAY180
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Основные характеристики
Индекс CRI
96
Угол освещения
110°
Минимальная цветовая температура, K
5600
Максимальная цветовая температура, K
5600
Байонет
Bowens
Тип крепления
на стойку 5/8"
Прочие характеристики
Вес
1.87 кг
Вес (брутто), г
1.300
Описание
Компактный и мощный светодиодный осветитель с круглым COB светодиодом, обеспечивающим естественное круглое световое пятно. Цветовая температура – дневной свет 5600К. Байонет Bowens позволяет устанавливать различные световые модификаторы: рефлекторы, софтбоксы и так далее. Обратите внимание, что из-за сильно выступающей передней части данный осветитель может быть несовместим с определенными оптическими насадками (линзами Френеля, проекционными линзами), даже если они используют крепление Bowens.
YNRAY-180 может работать как от сети 100-240 Вольт (сетевой адаптер в комплекте), так и от аккумуляторов типа V-Mount или Gold Mount с разъемом D-Tap, что обеспечивает отличную автономность (кабель D-Tap / XLR 3-Pin и сам аккумулятор необходимо купить отдельно).
Мобильное приложение для iOS и Android (QR код для загрузки размещен прямо на задней панели прибора) позволяет дистанционно управлять мощностью, а также специальными эффектами освещения. Максимальная дальность: 15 м.
Крепление на стойку: наклонный адаптер под шпигот 5/8", с креплением для зонта.
9 специальных мерцающих эффектов позволяют имитировать вспышки от фотоаппаратов, молнии, свет от телеэкрана и так далее.