Осветитель Yongnuo YN60S, 3.8 Вт, 5600К
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Характеристики
Описание
Yongnuo YN60S – простейший карманный осветитель. Под прозрачной защитной крышкой на панели располагается 54 светодиода общей мощностью 3.8 Вт. Всего 3 уровня яркости: 30%, 60% и 100%, переключается короткими нажатиями на единственную кнопку. Долгое нажатие включает и выключает свет. Прибор работает от 3 элементов типоразмера АА: можно использовать щелочные батарейки или Ni-MH аккумуляторы. Штативное гнездо 1/4" позволяет установить осветитель на какое-либо крепление: настольную треногу, кронштейн Magic Arm или в башмак камеры (крепления продаются отдельно).
Высокая точность цветопередачи (CRI 95) обеспечивает естественную и насыщенную передачу всех оттенков, включая тона кожи.
Yongnuo YN60S можно использовать в предметной фотографии, макросъемке, в портретной съемке – для легкого подсвечивания лица в условиях приглушенного освещения. Поскольку осветитель по-настоящему карманный, им также можно пользоваться в качестве ручного фонарика, туристической лампы и так далее.
Yongnuo YN60S выпускается в 4 цветах: в черном, белом, красном и зеленом (в ассортименте).
Характеристики
- Тип света: светодиодная панель
- Мощность: 3.8 Вт
- Цветовая температура: 5600К
- Индекс CRI: 95
- Регулировка мощности: 30% / 60% / 100%
- Дистанционное управление: нет
- Работа от аккумулятора: 3 батарейки или Ni-MH аккумулятора типоразмера АА (не входят в комплект)
- Работа от сети: нет
- Система охлаждения: пассивная
- Тип крепления: гнездо 1/4"
- Физические характеристики
- Вес: 50 г
- Размеры: 9 х 8 х 2.5 см
- Страна производства: Китай
- Комплектация: осветитель, документация