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Осветитель Yongnuo YN60S, 3.8 Вт, 5600К

  • YN60S, 3.8 Вт, 5600К
  • YN60S, 3.8 Вт, 5600К
  • YN60S, 3.8 Вт, 5600К
  • YN60S, 3.8 Вт, 5600К
  • YN60S, 3.8 Вт, 5600К
  • YN60S, 3.8 Вт, 5600К
  • YN60S, 3.8 Вт, 5600К
  • YN60S, 3.8 Вт, 5600К
  • YN60S, 3.8 Вт, 5600К
  • YN60S, 3.8 Вт, 5600К
  • YN60S, 3.8 Вт, 5600К
  • YN60S, 3.8 Вт, 5600К
  • YN60S, 3.8 Вт, 5600К
  • YN60S, 3.8 Вт, 5600К
  • YN60S, 3.8 Вт, 5600К
Код товара:УТ-00092364
Артикул:YN60S

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
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Описание

Yongnuo YN60S – простейший карманный осветитель. Под прозрачной защитной крышкой на панели располагается 54 светодиода общей мощностью 3.8 Вт. Всего 3 уровня яркости: 30%, 60% и 100%, переключается короткими нажатиями на единственную кнопку. Долгое нажатие включает и выключает свет. Прибор работает от 3 элементов типоразмера АА: можно использовать щелочные батарейки или Ni-MH аккумуляторы. Штативное гнездо 1/4" позволяет установить осветитель на какое-либо крепление: настольную треногу, кронштейн Magic Arm или в башмак камеры (крепления продаются отдельно).

Высокая точность цветопередачи (CRI 95) обеспечивает естественную и насыщенную передачу всех оттенков, включая тона кожи.

Yongnuo YN60S можно использовать в предметной фотографии, макросъемке, в портретной съемке – для легкого подсвечивания лица в условиях приглушенного освещения. Поскольку осветитель по-настоящему карманный, им также можно пользоваться в качестве ручного фонарика, туристической лампы и так далее.

Yongnuo YN60S выпускается в 4 цветах: в черном, белом, красном и зеленом (в ассортименте).

Характеристики

  • Тип света: светодиодная панель
  • Мощность: 3.8 Вт
  • Цветовая температура: 5600К
  • Индекс CRI: 95
  • Регулировка мощности: 30% / 60% / 100%
  • Дистанционное управление: нет
  • Работа от аккумулятора: 3 батарейки или Ni-MH аккумулятора типоразмера АА (не входят в комплект)
  • Работа от сети: нет
  • Система охлаждения: пассивная
  • Тип крепления: гнездо 1/4"
  • Физические характеристики
    • Вес: 50 г
    • Размеры: 9 х 8 х 2.5 см
  • Страна производства: Китай
  • Комплектация: осветитель, документация