Узкая светодиодная панель с изменяемой цветовой температурой и цветным RGB режимом. На поверхности 400 белых светодиодов (200 теплого + 200 холодного свечения) и еще 80 RGB SMD светодиодов. Максимальная мощность составляет 24 Вт независимо от режима: как для белого, так и для цветного освещения.

Прибор оснащен удобной рукояткой, съемным пультом дистанционного управления, а также поддерживает дистанционное управление со смартфона через приложение. На пульте управления расположены 3 сенсорные полоски, которые позволяют быстро настроить желаемый цвет и яркость, выбранные настройки отображаются на монохромном ЖК дисплее. 31 световой спецэффект позволяет создать креативное освещение для различных ситуаций и сценариев.

YN360IV может работать как от сетевого блока питания 12В 2А (продается отдельно), так и от аккумулятора типа Sony NP-F (не входит в комплект). Один аккумулятор типа NP-F970 обеспечивает около 1 часа работы с максимальной яркостью.

Штативное гнездо 1/4" позволяет устанавливать YN360IV на штативы, стойки и другие держатели. Съемные металлические шторки регулируют угол освещения.

Комплектация