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Осветитель Yongnuo YN360III Pro, 3200-5600K, RGB, 21 Вт

  • YN360III Pro, 3200-5500K, RGB, 21 Вт
  • YN360III Pro, 3200-5500K, RGB, 21 Вт
  • YN360III Pro, 3200-5500K, RGB, 21 Вт
  • YN360III Pro, 3200-5500K, RGB, 21 Вт
  • YN360III Pro, 3200-5500K, RGB, 21 Вт
  • YN360III Pro, 3200-5500K, RGB, 21 Вт
  • YN360III Pro, 3200-5500K, RGB, 21 Вт
  • YN360III Pro, 3200-5500K, RGB, 21 Вт
  • YN360III Pro, 3200-5500K, RGB, 21 Вт
  • YN360III Pro, 3200-5500K, RGB, 21 Вт
  • YN360III Pro, 3200-5500K, RGB, 21 Вт
  • YN360III Pro, 3200-5500K, RGB, 21 Вт
  • YN360III Pro, 3200-5500K, RGB, 21 Вт
  • YN360III Pro, 3200-5500K, RGB, 21 Вт
  • YN360III Pro, 3200-5500K, RGB, 21 Вт
  • YN360III Pro, 3200-5500K, RGB, 21 Вт
  • YN360III Pro, 3200-5500K, RGB, 21 Вт
Код товара:УТ-00067054
Артикул:YN360III 3200-5600K Pro

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
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Описание

Светодиодный осветитель в форме «световой палки» поддерживает регулировку температуры белого цвета в диапазоне от 3200К до 5600К, а также цветной RGB режим. Всего на поверхности осветителя располагается 420 светодиодов, из них 180 холодного белого свечения, 180 – теплого белого и 60 – RGB SMD. Основным отличием осветителя YN360III Pro от обычного YN360III является вдвое большая мощность при работе в RGB режиме: 20 Вт против 11, соответственно и освещенность на расстоянии 0.5 м составляет 1970 лк против 495 лк. Точность цветопередачи CRI 96+ означает, что все цвета, включая оттенки кожи, передаются максимально точно, без сдвига в зеленую или красную сторону. Угол освещения составляет 110° для режима белого цвета и 55° для цветного.

В комплекте идет компактный беспроводной пульт управления, который работает на расстоянии до 15 метров.

Yongnuo YN360III Pro может работать от 1 аккумулятора типа Sony NP-F или от сетевого блока питания 12В 2А. И аккумулятор, и сетевой адаптер нужно покупать отдельно.

В комплект с осветителем входит плотный чехол с плечевым ремнем, теплый CT светофильтр и пульт ДУ.

Характеристики

  • Тип света: светодиодный
  • Мощность: 21 Вт (белое свечение), 20 Вт (цветной режим)
  • Освещенность: на дистанции 0.5 м, белый свет: до 2880 лк, цветной режим: до 1970 лк.
  • Цветовая температура: 3200К ... 5600К
  • Индекс CRI: 96+
  • Регулировка мощности: есть, плавная
  • Угол освещения: 110° (белое свечение), 55° Вт (цветной режим)
  • Дистанционное управление: есть, пульт ДУ в комплекте, до 15 м
  • Работа от аккумулятора: аккумулятор типа Sony NP-F (продается отдельно)
  • Работа от сети: сетевой адаптер 12В 2А (продается отдельно)
  • Система охлаждения: пассивная
  • Байонет: нет
  • Тип крепления: резьба 1/4"
  • Вес: 805 г
  • Размеры: 58.3 х 4.8 х 2.4 см
  • Комплектация: осветитель, оранжевый CT светофильтр, пульт ДУ, чехол, документация
  • Страна производства: Китай