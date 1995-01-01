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Осветитель Yongnuo YN360 LED, RGB, 3200-5600K, 2560 лм

  • YN360 LED, светодиодный, цветной (RGB), 3200-5500K, 2560 лм
  • YN360 LED, светодиодный, цветной (RGB), 3200-5500K, 2560 лм
  • YN360 LED, светодиодный, цветной (RGB), 3200-5500K, 2560 лм
  • YN360 LED, светодиодный, цветной (RGB), 3200-5500K, 2560 лм
  • YN360 LED, светодиодный, цветной (RGB), 3200-5500K, 2560 лм
  • YN360 LED, светодиодный, цветной (RGB), 3200-5500K, 2560 лм
  • YN360 LED, светодиодный, цветной (RGB), 3200-5500K, 2560 лм
Код товара:УТ-00013309
Артикул:YN360 3200-5600K

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Узкая цветная светодиодная панель. Состоит из 40 полноцветных RGB SMD светодиодов и 320 светодиодов с регулируемой цветовой температурой 3200-5600 К. Цвет панели можно настроить с помощью специального приложения для смартфонов, выбрав готовый цвет из палитры или создав свой собственный. Точность цветопередачи (индекс CRI) выше 95%. Яркость также очень высока для такого компактного и недорогого прибора: 2560 люмен. Уровень яркости можно регулировать как кнопками на приборе, так и дистанционно, через приложение для смартфона, обеспечивается плавное и равномерное затемнение. Прибор имеет ЖК экран для отображения настроек.

Для удобства освещения в большой студии несколько панелей YN360 могут объединяться в группы (всего до 8 групп). Для установки приложения требуется смартфон на базе Android 4.3 и выше с поддержкой Bluetooth 4.0, из семейства Apple - iPhone 4S и новее. Для загрузки приложения просканируйте QR-код на коробке изделия или зайдите на сайт www.hkyongnuo.com

YN360 может удерживаться в руках или закрепляться на любой держатель со стандартным штативным винтом 1/4"-20.

YN360 может работать от литий-ионных аккумуляторов или от сетевого адаптера (продаются отдельно). Совместимые аккумуляторы: Sony серии NP-F или Yongnuo NP-F750. Вход для внешнего питания: DC (постоянный ток), 8 В, 5 А.

Технические характеристики:

  • Цветовая температура: 3200-5600К
  • CRI > 95%
  • Энергопотребление: 36 Вт
  • Яркость: 2560 лм
  • Средний срок службы светодиодов: 50 000 ч.
  • Угол освещения: 55° или 110°
  • Дистанция дистанционного управления: до 15 м (протокол Bluetooth 4.0)
  • Питание: аккумулятор типа NP-F750 или сетевой адаптер 8 В, 5 А, DC
  • Размеры: 58.3 х 4.8 х 2.4 см
  • Вес: 489 г.
  • Комплектация: осветитель (1 шт), оранжевый CT светофильтр, чехол, инструкция. Аккумулятор или блок питания приобретаются отдельно!