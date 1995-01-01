Узкая цветная светодиодная панель. Состоит из 40 полноцветных RGB SMD светодиодов и 320 светодиодов с регулируемой цветовой температурой 3200-5600 К. Цвет панели можно настроить с помощью специального приложения для смартфонов, выбрав готовый цвет из палитры или создав свой собственный. Точность цветопередачи (индекс CRI) выше 95%. Яркость также очень высока для такого компактного и недорогого прибора: 2560 люмен. Уровень яркости можно регулировать как кнопками на приборе, так и дистанционно, через приложение для смартфона, обеспечивается плавное и равномерное затемнение. Прибор имеет ЖК экран для отображения настроек.

Для удобства освещения в большой студии несколько панелей YN360 могут объединяться в группы (всего до 8 групп). Для установки приложения требуется смартфон на базе Android 4.3 и выше с поддержкой Bluetooth 4.0, из семейства Apple - iPhone 4S и новее. Для загрузки приложения просканируйте QR-код на коробке изделия или зайдите на сайт www.hkyongnuo.com

YN360 может удерживаться в руках или закрепляться на любой держатель со стандартным штативным винтом 1/4"-20.

YN360 может работать от литий-ионных аккумуляторов или от сетевого адаптера (продаются отдельно). Совместимые аккумуляторы: Sony серии NP-F или Yongnuo NP-F750. Вход для внешнего питания: DC (постоянный ток), 8 В, 5 А.

Технические характеристики: