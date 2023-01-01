Осветитель Yongnuo YN360 LED, светодиодный, цветной (RGB), 3200-5500K, 2560 лм
Код товара : УТ-00013309
Артикул : YN360 3200-5500K
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия Yongnuo 1 год
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Характеристики
Прочие характеристики
Вес (брутто), г
1.200
Описание
Узкая цветная светодиодная панель. Состоит из 40 полноцветных RGB SMD светодиодов и 320 обычных светодиодов с цветовой температурой 5500 К. В комплекте идет оранжевый светофильтр для получения 3200 К. Цвет панели можно настроить с помощью специального приложения для смартфонов, выбрав готовый цвет из палитры или создав свой собственный. Точность цветопередачи (индекс CRI) выше 95%. Яркость также очень высока для такого компактного и недорогого прибора: 2560 люмен. Уровень яркости можно регулировать как кнопками на приборе, так и дистанционно, через приложение для смартфона, обеспечивается плавное и равномерное затемнение. Прибор имеет ЖК экран для отображения настроек.
Для удобства освещения в большой студии несколько панелей YN360 могут объединяться в группы (всего до 8 групп). Для установки приложения требуется смартфон на базе Android 4.3 и выше с поддержкой Bluetooth 4.0, из семейства Apple - iPhone 4S и новее. Для загрузки приложения просканируйте QR-код на коробке изделия или зайдите на сайт www.hkyongnuo.com
YN360 может удерживаться в руках или закрепляться на любой держатель со стандартным штативным винтом 1/4"-20.
YN360 может работать от литий-ионных аккумуляторов или от сетевого адаптера (продаются отдельно). Совместимые аккумуляторы: Sony серии NP-F или Yongnuo NP-F750. Вход для внешнего питания: DC (постоянный ток), 8 В, 5 А.
Технические характеристики:
- Цветовая температура: 5500 К, 3200 К (при установке светофильтра)
- CRI > 95%
- Энергопотребление: 36 Вт
- Яркость: 2560 лм
- Средний срок службы светодиодов: 50 000 ч.
- Угол освещения: 55° или 110°
- Дистанция дистанционного управления: до 15 м (протокол Bluetooth 4.0)
- Питание: аккумулятор типа NP-F750 или сетевой адаптер 8 В, 5 А, DC
- Размеры: 58.3 х 4.8 х 2.4 см
- Вес: 489 г.
- Комплектация: осветитель (1 шт), оранжевый CT светофильтр, чехол, инструкция. Аккумулятор или блок питания приобретаются отдельно!