Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Осветитель Yongnuo YN120S, 5500К, 7 Вт, черный

  • YN120S, 5500К, 7 Вт, черный
  • YN120S, 5500К, 7 Вт, черный
  • YN120S, 5500К, 7 Вт, черный
  • YN120S, 5500К, 7 Вт, черный
  • YN120S, 5500К, 7 Вт, черный
  • YN120S, 5500К, 7 Вт, черный
  • YN120S, 5500К, 7 Вт, черный
  • YN120S, 5500К, 7 Вт, черный
  • YN120S, 5500К, 7 Вт, черный
  • YN120S, 5500К, 7 Вт, черный
  • YN120S, 5500К, 7 Вт, черный
Код товара:УТ-00092362
Артикул:YN120S Black

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Yongnuo YN120S – простейший карманный осветитель. Под прозрачной защитной крышкой на панели располагается 78 светодиодов общей мощностью 7 Вт. Всего 3 уровня яркости: 30%, 60% и 100%, переключается короткими нажатиями на единственную кнопку. Долгое нажатие включает и выключает свет. Прибор работает от 6 элементов типоразмера ААA: можно использовать щелочные батарейки или Ni-MH аккумуляторы. Штативное гнездо 1/4" позволяет установить осветитель на какое-либо крепление: настольную треногу, кронштейн Magic Arm или в башмак камеры (крепления продаются отдельно).

Высокая точность цветопередачи (CRI 95) обеспечивает естественную и насыщенную передачу всех оттенков, включая тона кожи.

Yongnuo YN120S можно использовать в предметной фотографии, макросъемке, в портретной съемке – для легкого подсвечивания лица в условиях приглушенного освещения. Поскольку осветитель по-настоящему карманный, им также можно пользоваться в качестве ручного фонарика, туристической лампы и так далее.

Характеристики

  • Тип света: светодиодная панель
  • Мощность: 7 Вт
  • Цветовая температура: 5500К
  • Индекс CRI: 95
  • Регулировка мощности: 30% / 60% / 100%
  • Дистанционное управление: нет
  • Работа от аккумулятора: 6 батареек или Ni-MH аккумуляторов типоразмера АА (не входят в комплект)
  • Работа от сети: нет
  • Система охлаждения: пассивная
  • Тип крепления: гнездо 1/4"
  • Физические характеристики
    • Вес: 77 г
    • Размеры: 10.5 х 6.5 х 1.8 см
  • Страна производства: Китай
  • Комплектация: осветитель, документация