Осветитель Yongnuo YN120S, 5500К, 7 Вт, черный
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Характеристики
Описание
Yongnuo YN120S – простейший карманный осветитель. Под прозрачной защитной крышкой на панели располагается 78 светодиодов общей мощностью 7 Вт. Всего 3 уровня яркости: 30%, 60% и 100%, переключается короткими нажатиями на единственную кнопку. Долгое нажатие включает и выключает свет. Прибор работает от 6 элементов типоразмера ААA: можно использовать щелочные батарейки или Ni-MH аккумуляторы. Штативное гнездо 1/4" позволяет установить осветитель на какое-либо крепление: настольную треногу, кронштейн Magic Arm или в башмак камеры (крепления продаются отдельно).
Высокая точность цветопередачи (CRI 95) обеспечивает естественную и насыщенную передачу всех оттенков, включая тона кожи.
Yongnuo YN120S можно использовать в предметной фотографии, макросъемке, в портретной съемке – для легкого подсвечивания лица в условиях приглушенного освещения. Поскольку осветитель по-настоящему карманный, им также можно пользоваться в качестве ручного фонарика, туристической лампы и так далее.
Характеристики
- Тип света: светодиодная панель
- Мощность: 7 Вт
- Цветовая температура: 5500К
- Индекс CRI: 95
- Регулировка мощности: 30% / 60% / 100%
- Дистанционное управление: нет
- Работа от аккумулятора: 6 батареек или Ni-MH аккумуляторов типоразмера АА (не входят в комплект)
- Работа от сети: нет
- Система охлаждения: пассивная
- Тип крепления: гнездо 1/4"
- Физические характеристики
- Вес: 77 г
- Размеры: 10.5 х 6.5 х 1.8 см
- Страна производства: Китай
- Комплектация: осветитель, документация