Yongnuo YN120S – простейший карманный осветитель. Под прозрачной защитной крышкой на панели располагается 78 светодиодов общей мощностью 7 Вт. Всего 3 уровня яркости: 30%, 60% и 100%, переключается короткими нажатиями на единственную кнопку. Долгое нажатие включает и выключает свет. Прибор работает от 6 элементов типоразмера ААA: можно использовать щелочные батарейки или Ni-MH аккумуляторы. Штативное гнездо 1/4" позволяет установить осветитель на какое-либо крепление: настольную треногу, кронштейн Magic Arm или в башмак камеры (крепления продаются отдельно).

Высокая точность цветопередачи (CRI 95) обеспечивает естественную и насыщенную передачу всех оттенков, включая тона кожи.

Yongnuo YN120S можно использовать в предметной фотографии, макросъемке, в портретной съемке – для легкого подсвечивания лица в условиях приглушенного освещения. Поскольку осветитель по-настоящему карманный, им также можно пользоваться в качестве ручного фонарика, туристической лампы и так далее.

Характеристики