Описание

Гибкая светодиодная панель Yongnuo YN-FLEX180 в комплекте с алюминиевым кронштейном, софтбоксом, сотами и пультом дистанционного управления. 1020 SMD светодиодов (610 холодного свечения 7000К + 610 «теплых» 2500К) обеспечивают освещенность около 6150 люкс на расстоянии 1 м. Благодаря большому размеру (72 х 72 см) и наличию софтбокса панель обеспечивает очень мягкий световой рисунок. При этом тканевые 40° соты позволяют сделать свет более направленным в тех ситуациях, когда требуется более контрастное изображение. Цветовая температура регулируется от холодного до теплого света, что позволяет сбалансировать свет с освещением от других источников. Высокая точность цветопередачи CRI 95+ гарантирует высокое качество передачи сложных тонов (таких как тона кожи), которые воспроизводятся без цветового сдвига.

YN-FLEX180 может дистанционно управляться с радиопульта, идущего в комплекте, или через фирменное мобильное приложение, дальность действия достигает в любом случае 15 метров, а выбор из 256 каналов позволяет раздельно управлять несколькими осветителями с одного пульта.

Панель также поддерживает 12 спецэффектов освещения: возможна имитация фотовспышек, молнии, испорченной лампочки, фейерверков, открытого огня и так далее.

Благодаря складному корпусу Yongnuo YN-FLEX180 не занимает много места при хранении и транспортировке: панель снимается с кронштейна и компактно складывается в небольшую сумку.

Комплектация