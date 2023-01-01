Описание

Широкая и яркая светодиодная световая панель Yongnuo YN900 Pro LED может работать в качестве портативного источника света (от 2 аккумуляторов типа Sony NP-F, Yongnuo NP-F750 и их аналогов) или же в качестве стационарного источника света с питанием от бытовой электросети. Яркость - 7200 люмен - примерно соответствует 7 лампам накаливания мощностью 100 Вт. При этом сама панель потребляет всего 54 Вт. Панель обладает встроенным радиоприемником, позволяющим дистанционно регулировать мощность: с помощью пульта ДУ, идущего в комплекте, или с помощью мобильного приложения на телефоне.

В комплекте идут 2 желатиновых светофильтра: нейтральный матовый рассеиватель и оранжевый - для преобразования цветовой температуры до «теплого» света (2700 К). Панель имеет рукоятку для освещения с рук (необходим ассистент), а также устанавливается на любую студийную стойку или другой держатель. Шторки позволяют частично ограничивать угол освещения.

В комплекте: осветитель, пульт ДУ, рукоятка, 2 желатиновых фильтра. Аккумуляторы и сетевые адаптеры продаются отдельно.

Технические характеристики: