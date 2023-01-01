Осветитель Yongnuo YN900 Pro LED, светодиодный, 5500K, 7200 лм
Код товара : УТ-00015158
Артикул : YN900L55
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Гарантия Yongnuo 1 год
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Характеристики
Прочие характеристики
Вес (брутто), г
1.000
Описание
Широкая и яркая светодиодная световая панель Yongnuo YN900 Pro LED может работать в качестве портативного источника света (от 2 аккумуляторов типа Sony NP-F, Yongnuo NP-F750 и их аналогов) или же в качестве стационарного источника света с питанием от бытовой электросети. Яркость - 7200 люмен - примерно соответствует 7 лампам накаливания мощностью 100 Вт. При этом сама панель потребляет всего 54 Вт. Панель обладает встроенным радиоприемником, позволяющим дистанционно регулировать мощность: с помощью пульта ДУ, идущего в комплекте, или с помощью мобильного приложения на телефоне.
В комплекте идут 2 желатиновых светофильтра: нейтральный матовый рассеиватель и оранжевый - для преобразования цветовой температуры до «теплого» света (2700 К). Панель имеет рукоятку для освещения с рук (необходим ассистент), а также устанавливается на любую студийную стойку или другой держатель. Шторки позволяют частично ограничивать угол освещения.
В комплекте: осветитель, пульт ДУ, рукоятка, 2 желатиновых фильтра. Аккумуляторы и сетевые адаптеры продаются отдельно.
Технические характеристики:
- Число светодиодов: 900
- Энергопотребление: 54 Вт
- Максимальная яркость: 7 200 лм
- Регулировка яркости: 1% ~ 100%
- Питание: от 2 аккумуляторов типа Sony NP-F, Yongnuo NP-F750 и аналогов (нет в комплекте); или от сети 220 В (адаптер 19В 5А. нет в комплекте)
- Цветовая температура 5500К
- Индекс цветопередачи CRI ≥ 95
- Радиочастота приемника: 2.4 ГГц
- Дальность действия ДУ: до 20 м
- Размеры: 26 х 18.8 х 4.8 см
- Вес: 0.9 кг