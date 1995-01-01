Yongnuo YN660S – осветитель типа «световой жезл», отличается доступной ценой и высокой мощностью. Полностью бесшумный благодаря отсутствию вентиляторов: тепло рассеивается с помощью металлического радиатора. Оригинальная сбалансированная форма корпуса с задним расположением батарей и большой рукояткой для комфортного захвата. Широкое основание позволяет поставить осветитель вертикально на любую ровную поверхность, также имеется штативное гнездо 1/4" для установки на стойки, журавли и другие держатели.

На поверхности панели располагается 672 светодиода, половина из них имеют температуру 3200К (теплый свет) и половина – 5600К (холодный дневной свет). Благодаря высокой точности цветопередачи CRI 95+ не возникает трудностей с передачей сложных оттенков, таких как тона кожи, – они не уходят ни в красный, ни в желтый, ни в зеленый. Прибор работает от 2 батарей типа NP-F: пара аккумуляторов NP-F970 обеспечит около 2 - 2.5 часов работы на полной мощности (в зависимости от выбранной цветовой температуры). Также возможна работа от сетевого адаптера 12В 5А, который продается отдельно.

Yongnuo YN660S поддерживает дистанционное управление по Bluetooth через бесплатное мобильное приложение, максимальная дальность составляет 15 метров.

Прибор поддерживает 12 спецэффектов с резким мерцанием (фотовспышки, молния, фейерверк), плавным угасанием или сменой цветовой температуры.

Yongnuo YN660S хорошо подойдет как для работы в студии, так и для выездной съемки на различных локациях. Мощности панели вполне хватает для освещения человека в полный рост или для съемки группы людей. Благодаря большой площади световой панели он обеспечивает мягкое естественное освещение, дополнительные рассеиватели не требуются.

Комплектация:

Осветитель Yongnuo YN660S - 1 шт.

Сумка с плечевым ремнем - 1 шт.

Комплект инструкций

Обратите внимание: источники питания (аккумуляторы или сетевой адаптер) продаются отдельно.