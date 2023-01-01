Описание

Комплект из блока управления YN-622N-TX и приемника YN-622N, позволяющий дистанционно использовать автоматический (TTL) режим, высокоскоростную синхронизацию (HSS), режим стробоскопа, а также вручную изменять настройки вспышки (мощность, зум и т.д.), что не дают сделать более простые модели. Комплект может использоваться вместе со вспышкой на камере или без нее. YN-622N-TX может управлять 3 группами вспышек при условии, что каждая вспышка оснащена отдельным приемником YN-622N, возможна одновременная работа в разных режимах: например, группа А в TTL, группа В в ручном и группа С - в режиме стробоскопа. Также есть возможность дистанционного спуска затвора камеры - нажатием кнопки на приемнике.

Блока управления YN-622N-TX оснащен ЖК экраном для удобства проверки и настройки параметров, а также инфракрасной лампой подсветки автофокуса, облегчающей фокусировку в затемненных условиях. USB порт позволяет пользователю самостоятельно обновлять программное обеспечение. PC-выход позволяет использовать синхронизатор со вспышками, не имеющими "горячего башмака", по кабелю (кабель продается отдельно).

Для использовании HSS синхронизации камера должна поддерживать функцию Auto FP.

Совместимые камеры: Nikon D4, D3X, D3S, D3, D2X, D800E, D800, D810, D750, D700, D610, D600, D300S, D300, D200, D7000, D7100, D7200, D90, D80, D5200, D5100, D5300, D5000, D3300, D3200, D3100, D3000, D60, D40X, D40 и более новые.

Совместимые вспышки: Nikon SB-400, SB-600, SB-700, SB-800, SB-900, SB-910, Yongnuo YN465N, YN467N, YN468N(II), YN560 II, YN560 III, YN560 IV, YN660, YN565EX, YN568EX. Вспышки других производителей не тестировались. Nikon SB-5000 работает только в ручном режиме.

Питание: 2 батарейки АА (не входят в комплект).

Размеры: 89 х 53 х 39 мм

Вес: 78 г (без питания)

Комплектация: блок управления YN-622N-TX, приемник YN-622N, кабель спуска затвора N1 Shutter Release Cable, кабель спуска затвора N3 Shutter Release Cable, инструкция.