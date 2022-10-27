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Адаптер Sony ADP-AMA
Батарейный блок Fujifilm EF-BP1 для EF-X500
12 990 ₽
Трансивер Yongnuo RF-603N II N1 для Nikon, 1 пара
Трансивер Yongnuo RF-603N II N3 для Nikon, 1 пара
Блок управления Yongnuo YN-622C-TX, TTL, для Canon
Приёмник Godox X1R-C для Canon
Приёмник Godox X1R-N для Nikon
Трансмиттер Yongnuo YN-560N-TX II для Nikon
Приемник (ресивер) Sony FA-WRR1 (TTL, HSS, дистанционный спуск)
24 990 ₽
Ресивер Olympus FR-WR, радио
Рассеиватель Canon SBA-EL для Speedlite EL-1
2 790 ₽
Софтбокс FST SB-010 15x17 см для накамерных вспышек
Софтбокс Fujimi FJS-1517, 15 х 17 см, для накамерной вспышки
Рассеиватель Fujimi универсальный, для накамерных вспышек, 2-в-1 (FJFR-CF2)
Трансивер Yongnuo YN-622C II E-TTL, для Canon (2 шт.)
Комплект радиосинхронизации Yongnuo YN-622N + YN-622N-TX, TTL, для Nikon
Комплект радиосинхронизации Yongnuo YN-622C Kit: передатчик + приемник, для Canon
Комплект радиосинхронизации Yongnuo YN-622N II i-TTL, передатчик + приемник, для...
Октабокс Fujimi FJO-18, 18 см
Октабокс FST SB-010 18 см, для накамерных вспышек
Октабокс FST SB-010 для накамерных вспышек, 28 см
Софтбокс FST SB-010 20x30 см, для накамерных вспышек
Софтбокс Fujimi FJFS-23, 23 х 23 см
Октабокс Fujimi FJO-28, 28 см
Софтбокс Fujimi FJS-40, 40х40 см, для накамерной вспышки
Софтбокс Fujimi FJS-60, 60х60 см, для накамерной вспышки
Софтбокс FST SB-020 40х40 см, для накамерной вспышки
Софтбокс FST SB-020 50х50 см, для накамерной вспышки
Софтбокс FST SB-020 60х60 см, для накамерной вспышки
Октабокс FST QSF-65 быстрораскладной, 65 см
Софтбокс Godox SFGV5050, 50х50 см, с сотами и адаптером для вспышки
Софтбокс Godox SGGV6060, 60х60 см, с сотами и адаптером для вспышки