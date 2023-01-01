Блок управления Yongnuo YN-622C-TX, TTL, для Canon
Код товара : УТ-00038959
Артикул : YN-622C-TX
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.174
Описание
Блок управления внешними вспышками (трансмиттер) для фотоаппаратов Canon. Обладает поддержкой автоматического управления мощностью внешних вспышек (E-TTL II), также поддерживает высокоскоростную синхронизацию до 1/8000 с, брекетинг экспозиции, управление зумом, режим стробоскопа. E-TTL режим и прочие функции поддерживается с определенными вспышками Canon и Yongnuo, со всеми остальными вспышками, включая студийные, может работать в режиме ручного управления: по центральному контакту или через PC-порт. Для работы необходимы трансиверы Yongnuo YN-622C II.
YN-622C-TX поддерживает 3 группы вспышек (A / B / C) и 7 каналов в диапазоне 2.4 ГГц. Дальность дествия: до 100 метров.
Крупный ЖК дисплей с подсветкой отображает все установленные параметры.
Характеристики
- Тип: беспроводной трансивер, рабочая частота FSK 2.4GHz
- Рабочая дистанция: 100м
- Каналы передачи: 7
- Режим вспышки: GR(E-TTL(II), M, SS), E-TTL (II), МULTI
- Синхронизация: 1 шторке, 2 шторке, высокоскоростная
- Группы: 3 (А/В/С)
- Скорость синхронизации: 1/8000 сек.
- Разъем запуска вспышки: Горячий башмак, РС разъем
- Разъем для спуска затвора: 2.5 мм разъем
- TTL RATIO: поддерживает
- Обновление прошивки через USB разъем: поддерживает
- Подсветка АФ: поддерживает
- Настройка угла освечивания головки вспышки: поддерживает
- Батареи: ААх2 (поддержка перезаряжаемых N-MH 1.2V батарей)
- Режим ожидания: 120 ч.
- Размеры: 89.5х53.5х39 мм.
- Вес: 82 г.