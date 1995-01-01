Блок управления внешними вспышками (трансмиттер) для фотоаппаратов Canon. Обладает поддержкой автоматического управления мощностью внешних вспышек (E-TTL II), также поддерживает высокоскоростную синхронизацию до 1/8000 с, брекетинг экспозиции, управление зумом, режим стробоскопа. E-TTL режим и прочие функции поддерживается с определенными вспышками Canon и Yongnuo, со всеми остальными вспышками, включая студийные, может работать в режиме ручного управления: по центральному контакту или через PC-порт. Для работы необходимы трансиверы Yongnuo YN-622C II.

YN-622C-TX поддерживает 3 группы вспышек (A / B / C) и 7 каналов в диапазоне 2.4 ГГц. Дальность дествия: до 100 метров.

Крупный ЖК дисплей с подсветкой отображает все установленные параметры.

Характеристики