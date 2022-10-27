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Синхронизатор Falcon Eyes TR-1, инфракрасный
Радиосинхронизатор комплект Godox DM-16
Приемник Godox DMR-16
Радиосинхронизатор Falcon Eyes DMT-4, приемник + передатчик, универсальный
Радиосинхронизатор Falcon Eyes RF-AC425
Приемник Falcon Eyes RF-AC425R
Радиосинхронизатор Falcon Eyes FlashHunter 2.4 RFS-AC16
Радиосинхронизатор Falcon Eyes FlashHunter 2.4, RFS-DC16
Приемник Falcon Eyes FlashHunter 2.4 RFS-AC16R
Приемник Falcon Eyes FlashHunter 2.4 RFS-DC16R
Приемник Falcon Eyes DMT-4RCR, 16 канальный
Радиосинхронизатор Falcon Eyes SprintLED AIR-4
Радиосинхронизатор Falcon Eyes TERC-3.0 с функцией ДУ для Canon
Трансивер Yongnuo RF-603N II N1 для Nikon, 1 пара
Трансивер Yongnuo RF-603N II N3 для Nikon, 1 пара
Блок управления Yongnuo YN-622C-TX, TTL, для Canon
Приёмник Godox X1R-C для Canon
Приёмник Godox X1R-N для Nikon
Приёмник Godox X1R-S TTL для Sony
Радиосинхронизатор Godox X2T-C TTL для Canon
Радиосинхронизатор Godox X2T-S TTL для Sony
Радиосинхронизатор Godox X2T-F TTL для Fujifilm (TTL, HSS, 2.4 ГГц)
Радиосинхронизатор Godox X2T-O TTL для Olympus / Panasonic (TTL, HSS, 2.4 ГГц)
Радиосинхронизатор Godox X2T-P TTL для Pentax (TTL, HSS, 2.4 ГГц)
Радиосинхронизатор Godox XproII-C для Canon
Радиосинхронизатор Godox XproII-F для Fujifilm
Радиосинхронизатор Godox XproII-N для Nikon
Радиосинхронизатор Godox XproII-O для Olympus и Panasonic
Радиосинхронизатор Godox XproII-L для Leica
Радиосинхронизатор Godox XproII-S для Sony
Трансивер Yongnuo YN-622C II E-TTL, для Canon (2 шт.)
Комплект радиосинхронизации Yongnuo YN-622C Kit: передатчик + приемник, для Canon