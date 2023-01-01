Осветитель Yongnuo YN600L II, светодиодный, 3200-5500K, 4800 лм
Код товара : УТ-00027515
Артикул : YN600L II 3200-5500K
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Гарантия производителя 1 год
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Инструкции и документы
Характеристики
Основные характеристики
Мощность
36 Вт
Угол освещения
55°
Минимальная цветовая температура, K
3200
Максимальная цветовая температура, K
5600
Прочие характеристики
Вес
1326 г
Вес (брутто), г
1.400
Описание
На панели Yongnuo YN600L II расположено 300 светодиодов с цветовой температурой 5500K и еще 300 - с температурой 3200К, что позволяет гибко регулировать цветовую температуру всего прибора. Вторая версия использует более яркие светодиоды, Благодаря использованию качественной электроники, отсутствуют такие эффекты как «волны», смещение цветовой температуры, дрожание света при длительном использовании. Цифровое управление позволяет точно контролировать яркость и температуру света дистанционно – с помощью приложения для смартфонов, в том числе раздельно управлять несколькими группами осветителей.
Панель Yongnuo YN600L II может работать от 2 аккумуляторов распространенного типа Sony NP-F или от сетевого адаптера. Обратите внимание: в комплекте с осветителем источники питания отсутствуют, они приобретаются отдельно.
Благодаря активному охлаждению (вентилятор) исключена возможность перегрева прибора при длительной работе на максимальной мощности, что могло приводить к выходу осветителя из строя у 600-х панелей первого поколения (включая YN600 Air).
Установка: панель Yongnuo YN600L II имеет штативное гнездо под винт 1/4", а рукоятка позволяет устанавливать панель на стандартные студийные стойки со штифтом 5/8" (16 мм).
Комплектация: осветитель со шторками, матовый рассеиватель, оранжевый фильтр.
Характеристики:
- Угол освещения: 55°
- Цветовая температура: 3200K-5500K
- Индекс цветопередачи: ≥95
- Энергопотребление: 36 Вт
- Яркость: 4800 лм
- Управление через пульт: есть, 2.4G
- Управление через смартфон: Bluetooth 4.0
- Эффективная дальность ДУ: ≤15 м.
- Питание: 2 аккумулятора типа NP-F или сетевой адаптер 12В 5А
- Средний срок службы: 50000 ч
- Размер: 260×188×40 мм
- Вес: 1326 г