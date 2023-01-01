Описание

На панели Yongnuo YN600L II расположено 300 светодиодов с цветовой температурой 5500K и еще 300 - с температурой 3200К, что позволяет гибко регулировать цветовую температуру всего прибора. Вторая версия использует более яркие светодиоды, Благодаря использованию качественной электроники, отсутствуют такие эффекты как «волны», смещение цветовой температуры, дрожание света при длительном использовании. Цифровое управление позволяет точно контролировать яркость и температуру света дистанционно – с помощью приложения для смартфонов, в том числе раздельно управлять несколькими группами осветителей.

Панель Yongnuo YN600L II может работать от 2 аккумуляторов распространенного типа Sony NP-F или от сетевого адаптера. Обратите внимание: в комплекте с осветителем источники питания отсутствуют, они приобретаются отдельно.

Благодаря активному охлаждению (вентилятор) исключена возможность перегрева прибора при длительной работе на максимальной мощности, что могло приводить к выходу осветителя из строя у 600-х панелей первого поколения (включая YN600 Air).

Установка: панель Yongnuo YN600L II имеет штативное гнездо под винт 1/4", а рукоятка позволяет устанавливать панель на стандартные студийные стойки со штифтом 5/8" (16 мм).

Комплектация: осветитель со шторками, матовый рассеиватель, оранжевый фильтр.

Характеристики: