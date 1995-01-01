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Осветитель Yongnuo YN60 RGB II, 2500-9900К, 6 Вт

  • YN60 RGB II, 2500-9900К, 6 Вт
  • YN60 RGB II, 2500-9900К, 6 Вт
  • YN60 RGB II, 2500-9900К, 6 Вт
  • YN60 RGB II, 2500-9900К, 6 Вт
  • YN60 RGB II, 2500-9900К, 6 Вт
  • YN60 RGB II, 2500-9900К, 6 Вт
  • YN60 RGB II, 2500-9900К, 6 Вт
  • YN60 RGB II, 2500-9900К, 6 Вт
  • YN60 RGB II, 2500-9900К, 6 Вт
  • YN60 RGB II, 2500-9900К, 6 Вт
  • YN60 RGB II, 2500-9900К, 6 Вт
  • YN60 RGB II, 2500-9900К, 6 Вт
  • YN60 RGB II, 2500-9900К, 6 Вт
  • YN60 RGB II, 2500-9900К, 6 Вт
  • YN60 RGB II, 2500-9900К, 6 Вт
Код товара:УТ-00076977
Артикул:YN-60RGB II

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

YN60 RGB II – вторая, усовершенствованная версия компактного RGB осветителя от Yongnuo. Количество светодиодов выросло почти в 2 раза (с 36 до 68, из них 20 цветных), мощность выросла в 2 раза (до 6 Вт), увеличилось количество спецэффектов (до 25), а адаптер в холодный башмак теперь является съемным, что делает конструкцию компактней. Встроенный литий-ионный аккумулятор на 2000 мАч обеспечивает около 1 часа работы с максимальной яркостью. Прибор заряжается через USB-C порт (USB кабель идет в комплекте).

Yongnuo YN60 RGB устанавливается в башмак для аксессуаров или на штативный винт 1/4". Управление осуществляется с помощью 4 кнопок и OLED дисплея, располагающихся на тыльной стороне корпуса.

В целом это один из самых доступных RGB осветителей на рынке, а его компактность позволяет всегда брать с собой пару таких малышей, когда отправляетесь на съемку.

Yongnuo YN60 RGB II выпускается в 2 вариантах расцветки: в черном и в белом.