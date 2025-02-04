Yongnuo YN 50mm f/1.8 X DA DSM – это компактный, легкий и доступный объектив. С учетом кроп-фактора камер Fujifilm фокусное расстояние составляет 75 мм, что делает его хорошим выбором для портретной съемки и других сюжетов, требующих качественного размытия заднего плана. Объектив обладает хорошей резкостью и обеспечивает достаточно приятное боке. Фокусировочный мотор типа DSM работает бесшумно и быстро (характер фокусировки в значительной степени зависит от модели камеры и версии программного обеспечения).

Объектив выполнен в пластиковом корпусе с металлическим байонетом, из органов управления присутствует только кольцо для ручной фокусировки, все остальные параметры настраиваются через камеру. USB-C порт позволяет пользователям самостоятельно обновлять версию прошивки, которые выходят достаточно часто.

Характеристики