Описание

«Световая палка» Yongnuo YN360 включает в себя 320 светодиодов холодного дневного света (5600К), а также 40 RGB SMD светодиодов, цвет которых можно изменять с помощью органов управления на самой панели или через мобильное приложение Yongnuo, которое работает на расстоянии до 15 метров. Прибор может работать от сети (блок питания продается отдельно) или от 1 аккумулятора типа NP-F. Высокая точность цветопередачи CRI 95 обеспечивает приятные, естественные тона кожи без ухода в зеленый или красный. Полноцветный режим позволяет творчески осветить сцену. Благодаря своей форме панель YN360 легко удерживается в одной руке, она также может быть зафиксирована на студийной стойке или другом держателе с винтом 1/4".

В комплекте идет оранжевый конверсионный светофильтр, который преобразует цветовую температуру белого из 5600К в 3200К.