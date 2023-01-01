Осветитель Yongnuo YN360 LED 5500K, светодиодный, RGB, 19 Вт
Код товара : УТ-00068433
Артикул : YN360 5500K
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
«Световая палка» Yongnuo YN360 включает в себя 320 светодиодов холодного дневного света (5600К), а также 40 RGB SMD светодиодов, цвет которых можно изменять с помощью органов управления на самой панели или через мобильное приложение Yongnuo, которое работает на расстоянии до 15 метров. Прибор может работать от сети (блок питания продается отдельно) или от 1 аккумулятора типа NP-F. Высокая точность цветопередачи CRI 95 обеспечивает приятные, естественные тона кожи без ухода в зеленый или красный. Полноцветный режим позволяет творчески осветить сцену. Благодаря своей форме панель YN360 легко удерживается в одной руке, она также может быть зафиксирована на студийной стойке или другом держателе с винтом 1/4".
В комплекте идет оранжевый конверсионный светофильтр, который преобразует цветовую температуру белого из 5600К в 3200К.