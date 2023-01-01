Описание

YN360II являтся вторым поколением осветителей YN360. У осветителя YN360 II встроенный аккумулятор большой емкости. Не надо использовать внешнюю батарею. Осветитель цилиндрический, что позволит получить эффект широкого освещения. YN360 II состоит из светодиодных ламп SMD RGB и LED светодиодов - позволит получить полноцветный эффект подсветки. Можно через смартфон дистанционно управлять яркостью и цветом осветителя. Второе поколение осветителя YN360 YONGNUO создано с полноцветными RGB светодиодными лентами. 320 LED светодиодов и 40 светодиодных ламп SMD RGB позволяют добиться более высокого уровня яркости. Высокий индекс цветопередачи LED источника света. Воспроизведение цвета близко к естественному освещению, что позволит отлично восстанавливать цвет объекта. Встроенный аккумулятор большой емкости - 5200 мАч, с чипом быстрой подзарядки. Запатентованная технология привода светодиодов YONGNUO, благодаря которой при съемке никогда не будут появляться волны, стробоскопические вспышки и другие явления. Цифровой энкодер для настройки затемнения - с помощью него можно регулировать яркость. ЖК-дисплей. На нем значение отображается интуитивно. Внешнее питание постоянного тока для долговременного использования. Источник света: 320 LED светодиодов и 40 RGB светодиодных ламп Цветовая температура: 5500K, полноцветный RGB Встроенный аккумулятор большой емкости: 5200 мАч Угол освещения: 110°/55° Индекс цветопередачи: ≥95° Выходная мощность: 19 В / 8 В. Внешнее питание: 12 В. 2 А. Люмен: 2560 / 494 лм. Средний срок службы: 50000 ч. Эффективная дальность действия управления: ≤15 м. Управление через смартфон Bluetooth: 4.0 Размер: 595×115×50 мм. Вес: 1134 г.