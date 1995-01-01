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Осветитель Yongnuo YN360 II LED, светодиодный, 3200-5600K, RGB

  • YN360 II LED, светодиодный, 3200-5500K, RGB
  • YN360 II LED, светодиодный, 3200-5500K, RGB
  • YN360 II LED, светодиодный, 3200-5500K, RGB
  • YN360 II LED, светодиодный, 3200-5500K, RGB
  • YN360 II LED, светодиодный, 3200-5500K, RGB
  • YN360 II LED, светодиодный, 3200-5500K, RGB
  • YN360 II LED, светодиодный, 3200-5500K, RGB
  • YN360 II LED, светодиодный, 3200-5500K, RGB
  • YN360 II LED, светодиодный, 3200-5500K, RGB
Код товара:УТ-00042246
Артикул:YN360II 3200-5600K

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Цилиндрический осветитель с полноцветными RGB светодиодными лентами и встроенным литий-ионным аккумулятором 5200 мАч, который обеспечивает до 2 часов работы в режиме белого и до 4 часов в режиме цветного освещения. Длина 60 см: легко использовать в руке, также может устанавливаться на штативы или студийные стойки (гнездо 1/4"). Мобильное приложение Yongnuo позволяет легко выбрать нужный цветовой оттенок и яркость света (это также можно сделать с помощью кнопок и диска на корпусе). Широкий угол освещения: 110°. Может работать от сети (блок питания в комплекте).

Всего на корпусе 160 светодиодов 3200К, 160 светодиодов 5600К и 40 цветных RGB светодиодов.

Основным отличием от YN260 является сетевой адаптер: у этой модели он включен в комплектацию.

Комплектация:

  • осветитель × 1
  • футляр × 1
  • внешний адаптер питания × 1
  • инструкция по эксплуатации × 1

Характеристики

  • Тип света: светодиодный
  • Мощность: белый свет: 19 Вт, RGB: 8 Вт
  • Световой поток: 2560 лм (белый), 494 лм (RGB)
  • Цветовая температура: 3200 - 5600 К
  • Индекс CRI: ≥ 95
  • Регулировка мощности: есть
  • Угол освещения: 55° и 110°
  • Дистанционное управление: через приложение для телефона
  • Работа от аккумулятора: встроенный аккумулятор 5200 мАч
  • Работа от сети: от сетевого адаптера 12В 2А, в комплекте
  • Система охлаждения: пассивная
  • Вес: 1134 г
  • Размеры: 59.5 х 11.5 х 5 см
  • Комплектация: осветитель, сетевой адаптер