Цилиндрический осветитель с полноцветными RGB светодиодными лентами и встроенным литий-ионным аккумулятором 5200 мАч, который обеспечивает до 2 часов работы в режиме белого и до 4 часов в режиме цветного освещения. Длина 60 см: легко использовать в руке, также может устанавливаться на штативы или студийные стойки (гнездо 1/4"). Мобильное приложение Yongnuo позволяет легко выбрать нужный цветовой оттенок и яркость света (это также можно сделать с помощью кнопок и диска на корпусе). Широкий угол освещения: 110°. Может работать от сети (блок питания в комплекте).

Всего на корпусе 160 светодиодов 3200К, 160 светодиодов 5600К и 40 цветных RGB светодиодов.

Основным отличием от YN260 является сетевой адаптер: у этой модели он включен в комплектацию.

Комплектация:

осветитель × 1

футляр × 1

внешний адаптер питания × 1

инструкция по эксплуатации × 1

Характеристики