Осветитель Yongnuo YN360 II LED, светодиодный, 3200-5600K, RGB
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Характеристики
Описание
Цилиндрический осветитель с полноцветными RGB светодиодными лентами и встроенным литий-ионным аккумулятором 5200 мАч, который обеспечивает до 2 часов работы в режиме белого и до 4 часов в режиме цветного освещения. Длина 60 см: легко использовать в руке, также может устанавливаться на штативы или студийные стойки (гнездо 1/4"). Мобильное приложение Yongnuo позволяет легко выбрать нужный цветовой оттенок и яркость света (это также можно сделать с помощью кнопок и диска на корпусе). Широкий угол освещения: 110°. Может работать от сети (блок питания в комплекте).
Всего на корпусе 160 светодиодов 3200К, 160 светодиодов 5600К и 40 цветных RGB светодиодов.
Основным отличием от YN260 является сетевой адаптер: у этой модели он включен в комплектацию.
Комплектация:
- осветитель × 1
- футляр × 1
- внешний адаптер питания × 1
- инструкция по эксплуатации × 1
Характеристики
- Тип света: светодиодный
- Мощность: белый свет: 19 Вт, RGB: 8 Вт
- Световой поток: 2560 лм (белый), 494 лм (RGB)
- Цветовая температура: 3200 - 5600 К
- Индекс CRI: ≥ 95
- Регулировка мощности: есть
- Угол освещения: 55° и 110°
- Дистанционное управление: через приложение для телефона
- Работа от аккумулятора: встроенный аккумулятор 5200 мАч
- Работа от сети: от сетевого адаптера 12В 2А, в комплекте
- Система охлаждения: пассивная
- Вес: 1134 г
- Размеры: 59.5 х 11.5 х 5 см
- Комплектация: осветитель, сетевой адаптер