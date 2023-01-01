Осветитель Yongnuo YN360 II LED, светодиодный, 3200-5500K, RGB
Код товара : УТ-00042246
Артикул : YN360II 3200-5500K EU PLUG
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Основные характеристики
Мощность
белый свет: 19 Вт, RGB: 8 Вт
Дистанционное управление
Есть
Индекс CRI
95
Световой поток, лм
2560
Угол освещения
55° и 110°
Минимальная цветовая температура, K
3200
Максимальная цветовая температура, K
5500
Работа от сети
от сетевого адаптера 12В 2А, в комплекте
Прочие характеристики
Вес
1134 г
Вес (брутто), г
1.100
Комплектация
осветитель, сетевой адаптер
Описание
Цилиндрический осветитель с полноцветными RGB светодиодными лентами и встроенным литий-ионным аккумулятором 5200 мАч, который обеспечивает до 2 часов работы в режиме белого и до 4 часов в режиме цветного освещения. Длина 60 см: легко использовать в руке, также может устанавливаться на штативы или студийные стойки (гнездо 1/4"). Мобильное приложение Yongnuo позволяет легко выбрать нужный цветовой оттенок и яркость света (это также можно сделать с помощью кнопок и диска на корпусе). Широкий угол освещения: 110°. Может работать от сети (блок питания в комплекте).
Всего на корпусе 160 светодиодов 3200К, 160 светодиодов 5500К и 40 цветных RGB светодиодов.
Основным отличием от YN260 является сетевой адаптер: у этой модели он включен в комплектацию.
Комплектация:
- осветитель × 1
- футляр × 1
- внешний адаптер питания × 1
- инструкция по эксплуатации × 1