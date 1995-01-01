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Осветитель Yongnuo YN300 III LED, 3200-5600 K, 18 Вт

  • YN300 III LED светодиодный, 3200 / 5500 K, 2280 лм
  • YN300 III LED светодиодный, 3200 / 5500 K, 2280 лм
  • YN300 III LED светодиодный, 3200 / 5500 K, 2280 лм
  • YN300 III LED светодиодный, 3200 / 5500 K, 2280 лм
  • YN300 III LED светодиодный, 3200 / 5500 K, 2280 лм
  • YN300 III LED светодиодный, 3200 / 5500 K, 2280 лм
  • YN300 III LED светодиодный, 3200 / 5500 K, 2280 лм
  • YN300 III LED светодиодный, 3200 / 5500 K, 2280 лм
  • YN300 III LED светодиодный, 3200 / 5500 K, 2280 лм
Код товара:УТ-00013308
Артикул:YN300 III 3200-5600K

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Мощный светодиодный осветитель в виде световой панели, может устанавливаться на камеру, на отдельную стойку или держаться в руках ассистентом. Третья версия отличается возможностью дистанционного управления мощностью и цветовой температурой с помощью приложения на смартфоне (в том числе - несколькими осветителями, разбитыми на группы) или отдельного пульта ДУ, который также идет в комплекте. Максимальная яркость 2280 люмен, цифровое управление мощностью с шагом 1% и с плавным затуханием. Прибор может работать с цветовой температурой от 3200 до 5500 К без необходимости устанавливать светофильтры, что позволяет быстро привести его освещение в соответствие с температурой окружающих источников света. На панели расположены 150 светодиодов с температурой свечения 3200К и 150 светодиодов с температурой 5500К, их можно включать попеременно или совместно, регулируя интенсивность тех и других по отдельности.

Благодаря наличию шторок есть возможность частично ограничивать световой поток.

Осветитель может работать от литий-ионных аккумуляторов Yongnuo NP-F750 или определенных аккумуляторов Sony, а также от сети. Аккумуляторы и сетевой адаптер приобретаются отдельно.

Приложение доступно для мобильных телефонов на базе ОС Android 4.3 и новее (необходим Bluetooth 4.0), а также на iPhone начиная с iPhone4S.

Технические характеристики:

  • Угол освещения: 55°
  • Цветовая температура: 3200-5600 К
  • Яркость: 2280 люмен
  • Энергопотребление: 18 Вт
  • Размеры: 17.3 х 15.3 х 4.6 см
  • Вес нетто: 370 г
  • Вес брутто: 650 г
  • Средний срок службы: 50 000 часов

Комплектация:

  • Пульт дистанционного управления
  • Рукоятка
  • Подставка
  • Адаптер для башмака камеры
  • Инструкция

Совместимые аккумуляторы:

Yongnuo NP-F750, Sony NP-F: NP-F750; NP-F550; NP-F950/B; NP-F530; NP-F970; NP-F970/B; NP-F570; NP-F770; NP-F960; NP-F930; NP-F930/B; NP-F950; NP-F330.