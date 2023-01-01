Осветитель Yongnuo YN300 III LED светодиодный, 3200 / 5500 K, 2280 лм
Код товара : УТ-00013308
Артикул : YN300 III 3200-5500K
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия Yongnuo 1 год
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Инструкции и документы
Характеристики
Прочие характеристики
Вес (брутто), г
0.600
Описание
Мощный светодиодный осветитель в виде световой панели, может устанавливаться на камеру, на отдельную стойку или держаться в руках ассистентом. Третья версия отличается возможностью дистанционного управления мощностью и цветовой температурой с помощью приложения на смартфоне (в том числе - несколькими осветителями, разбитыми на группы) или отдельного пульта ДУ, который также идет в комплекте. Максимальная яркость 2280 люмен, цифровое управление мощностью с шагом 1% и с плавным затуханием. Прибор может работать с цветовой температурой от 3200 до 5500 К без необходимости устанавливать светофильтры, что позволяет быстро привести его освещение в соответствие с температурой окружающих источников света. На панели расположены 150 светодиодов с температурой свечения 3200К и 150 светодиодов с температурой 5500К, их можно включать попеременно или совместно, регулируя интенсивность тех и других по отдельности.
Благодаря наличию шторок есть возможность частично ограничивать световой поток.
Осветитель может работать от литий-ионных аккумуляторов Yongnuo NP-F750 или определенных аккумуляторов Sony, а также от сети. Аккумуляторы и сетевой адаптер приобретаются отдельно.
Приложение доступно для мобильных телефонов на базе ОС Android 4.3 и новее (необходим Bluetooth 4.0), а также на iPhone начиная с iPhone4S.
Технические характеристики:
- Угол освещения: 55°
- Цветовая температура: 3200К, 5500 К
- Яркость: 2280 люмен (все светодиоды), 1140 лк в режиме 3200К или 5500К
- Энергопотребление: 18 Вт
- Размеры: 17.3 х 15.3 х 4.6 см
- Вес нетто: 370 г
- Вес брутто: 650 г
- Средний срок службы: 50 000 часов
Комплектация:
- Пульт дистанционного управления
- Рукоятка для держания в руке или установки на стойку (гнездо 5/8")
- 2 цветных фильтра
- Подставка
- Адаптер для башмака камеры
- Инструкция
Совместимые аккумуляторы:
Yongnuo NP-F750, Sony NP-F: NP-F750; NP-F550; NP-F950/B; NP-F530; NP-F970; NP-F970/B; NP-F570; NP-F770; NP-F960; NP-F930; NP-F930/B; NP-F950; NP-F330.