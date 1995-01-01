Светодиодный осветитель нового поколения от Yongnuo: более тонкая, более легкая панель с крупными светодиодами и матовым рассеивателем, обеспечивающим равномерное освещение с углом 110°. Широкий угол освещения хорошо подходит при необходимости съемки с близкого расстояния. Шторки отсутствуют, поскольку для столь широких панелей их применение в любом случае имеет мало смысла. Половина светодиодов имеет цветовую температуру 3200 К, вторая половина - 5500 К, совмещая их или используя по отдельности, можно получить любое значение, от 3200 до 5500 К. Используется цифровое управление мощностью с памятью настроек.

Использование высококачественных светодиодов с питанием постоянным током снижает эффект мерцания, характерный для более дешевых и менее качественных моделей. Индекс цветопередачи CRI составляет более 95%.

Осветитель может устанавливаться в «горячий башмак» камеры, устанавливаться на любой держатель с винтом 1/4" и на любую ровную поверхность с помощью подставки, а также использоваться с рук - в комплекте идет рукоятка.

Панель Yongnuo YN300 AIR питается от 1 аккумулятора типа Sony NP-F (Yongnuo NP-F750) или сетевого адаптера постоянного тока 8 В, 5 А. Энергопотребление: 18 Вт. Световой поток: 2000 лм.

Размеры: 185 х 133 х 22 мм

Вес: 250 г

Совместимые аккумуляторы Sony:

Sony NP-F series: NP-F750; NP-F550; NP-F950/B; NP-F530; NP-F970; NP-F970/B; NP-F570; NP-F770; NP-F960; NP-F930; NP-F930/B; NP-F950; NP-F330.

В комплекте: световая панель, рукоятка, чехол, подставка, установочный адаптер, инструкция.

Внимание: источники питания продаются отдельно!