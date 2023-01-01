Осветитель Yongnuo YN300 AIR светодиодный, 18 Вт, 3200-5500 K
Код товара : УТ-00014603
Артикул : YN300 Air 3200-5500K
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия Yongnuo 1 год
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Характеристики
Основные характеристики
Мощность
18 Вт
Регулировка мощности, диапазон
есть, плавная
Индекс CRI
95
Световой поток, лм
2000
Угол освещения
110°
Минимальная цветовая температура, K
3200
Максимальная цветовая температура, K
5500
Работа от сети
сетевой адаптер продается отдельно
Прочие характеристики
Вес
250 г
Вес (брутто), г
0.600
Комплектация
рукоятка, чехол, подставка, установочный адаптер, инструкция
Описание
Светодиодный осветитель нового поколения от Yongnuo: более тонкая, более легкая панель с крупными светодиодами и матовым рассеивателем, обеспечивающим равномерное освещение с углом 110°. Широкий угол освещения хорошо подходит при необходимости съемки с близкого расстояния. Шторки отсутствуют, поскольку для столь широких панелей их применение в любом случае имеет мало смысла. Половина светодиодов имеет цветовую температуру 3200 К, вторая половина - 5500 К, совмещая их или используя по отдельности, можно получить любое значение, от 3200 до 5500 К. Используется цифровое управление мощностью с памятью настроек.
Использование высококачественных светодиодов с питанием постоянным током снижает эффект мерцания, характерный для более дешевых и менее качественных моделей. Индекс цветопередачи CRI составляет более 95%.
Осветитель может устанавливаться в «горячий башмак» камеры, устанавливаться на любой держатель с винтом 1/4" и на любую ровную поверхность с помощью подставки, а также использоваться с рук - в комплекте идет рукоятка.
Панель Yongnuo YN300 AIR питается от 1 аккумулятора типа Sony NP-F (Yongnuo NP-F750) или сетевого адаптера постоянного тока 8 В, 5 А. Энергопотребление: 18 Вт. Световой поток: 2000 лм.
Размеры: 185 х 133 х 22 мм
Вес: 250 г
Совместимые аккумуляторы Sony:
Sony NP-F series: NP-F750; NP-F550; NP-F950/B; NP-F530; NP-F970; NP-F970/B; NP-F570; NP-F770; NP-F960; NP-F930; NP-F930/B; NP-F950; NP-F330.
В комплекте: световая панель, рукоятка, чехол, подставка, установочный адаптер, инструкция.
Внимание: источники питания продаются отдельно!