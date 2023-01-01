Описание

Компактный светодиодный осветитель с изменяемой цветовой температурой белого света, цветными RGB режимами и поддержкой мерцающих спецэффектов. Вытянутая форма позволяет комфортно держать его в руке, а штативные гнезда с обоих торцов позволяют состыковать несколько таких приборов друг с другом, когда требуется более яркий свет. Благодаря магнитному креплению его можно закрепить на любой стальной поверхности. Цветовая температура регулируется от 2000K до 10000K. Поддерживается дистанционное управление через мобильное приложение (на расстоянии до 15 м). Корпус выполнен из легкого и прочного алюминия. Осветитель оснащен встроенным литиевым аккумулятором, одного заряда хватает приблизительно на 1.5 часа свечения при 100% яркости.

На поверхности панели YN30 Soft располагается 160 SMD светодиодов белого свечения, а также 48 RGB светодиодов. При этом максимальная выходная мощность для белого и цветного режимов одинаковая: 10 Вт.

Режим спецэффектов включает в себя 31 эффект, часть из них – мерцающие, часть – с плавными переливами света и еще часть – постоянного свечения.

В комплекте идут тканевые шторки, которые позволяют ограничить угол рассеивания света, USB кабель, ремешок на руку и сумка для хранения и транспортировки прибора.