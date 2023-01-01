Осветитель Yongnuo YN160 III LED, светодиодный, 12 Вт, 5500K
Код товара : УТ-00022742
Артикул : YN160III55
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия Yongnuo 1 год
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Инструкции и документы
Характеристики
Основные характеристики
Мощность
12 Вт
Регулировка мощности, диапазон
есть, цифровое, шаг 1%
Индекс CRI
95
Световой поток, лм
1536
Угол освещения
55°
Минимальная цветовая температура, K
5500
Максимальная цветовая температура, K
5500
Работа от сети
от сетевого адаптера 8В 5А или 12В 2А, нет в комплекте
Прочие характеристики
Вес
330 г
Вес (брутто), г
0.658
Комплектация
рукоятка, оранжевый фильтр, белый рассеиватель, подставка, адаптер для башмак камеры, инструкция
Описание
Светодиодный накамерный осветитель Yongnuo YN160 III - достаточно компактная версия светодиодной панели, которую на самом деле можно легко установить в башмак камеры, на кронштейн для вспышки или любой другой держатель со стандартным штативным винтом 1/4"-20. Прибор может работать с цветовой температурой от 3200 до 5500 К без необходимости устанавливать светофильтры, что позволяет быстро привести его освещение в соответствие с температурой окружающих источников света. YN160 III предоставляет цифровое управление яркостью с шагом 1% и плавным, равномерным затемнением. Цветовая точность (CRI) - более 95%. В комплекте идут 2 светофильтра: оранжевый и белый (рассеивающий).
На панели расположены 192 светодиода с температурой свечения 5500К – больше, чем на предыдущих версиях панели. Благодаря наличию шторок есть возможность частично ограничивать световой поток.
Осветитель может работать от литий-ионных аккумуляторов Yongnuo NP-F750 или определенных аккумуляторов Sony, а также от сети. Аккумуляторы и сетевой адаптер приобретаются отдельно.
Установка: в комплекте с осветителем идет рукоятка с углублением. Ее можно устанавливать прямо на стандартное 16-мм крепление студийных стоек.