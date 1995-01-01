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Осветитель Yongnuo YN160 III LED, светодиодный, 3200 / 5500K, 1536 лм

  • YN160 III LED, светодиодный, 3200 / 5500K, 1536 лм
  • YN160 III LED, светодиодный, 3200 / 5500K, 1536 лм
  • YN160 III LED, светодиодный, 3200 / 5500K, 1536 лм
  • YN160 III LED, светодиодный, 3200 / 5500K, 1536 лм
  • YN160 III LED, светодиодный, 3200 / 5500K, 1536 лм
  • YN160 III LED, светодиодный, 3200 / 5500K, 1536 лм
  • YN160 III LED, светодиодный, 3200 / 5500K, 1536 лм
Код товара:УТ-00013307
Артикул:YN160 III 3200-5500K

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Светодиодный накамерный осветитель Yongnuo YN160 III - достаточно компактная версия светодиодной панели, которую на самом деле можно легко установить в башмак камеры, на кронштейн для вспышки или любой другой держатель со стандартным штативным винтом 1/4"-20. Прибор может работать с цветовой температурой от 3200 до 5500 К без необходимости устанавливать светофильтры, что позволяет быстро привести его освещение в соответствие с температурой окружающих источников света. YN160 III предоставляет цифровое управление яркостью с шагом 1% и плавным, равномерным затемнением. Цветовая точность (CRI) - более 95%. В комплекте идут 2 светофильтра: оранжевый и белый (рассеивающий).

На панели расположены 96 светодиодов с температурой свечения 3200К и 96 светодиодов с температурой 5500К, их можно включать попеременно или совместно, регулируя интенсивность тех и других по отдельности.

Благодаря наличию шторок есть возможность частично ограничивать световой поток.

Осветитель может работать от литий-ионных аккумуляторов Yongnuo NP-F750 или определенных аккумуляторов Sony, а также от сети. Аккумуляторы и сетевой адаптер приобретаются отдельно.

Технические характеристики:

  • Число светодиодов: 192
  • Угол освещения: 55°
  • Цветовая температура: 3200, 5500 К
  • Яркость: 1536 люмен (все светодиоды), 768 в режиме 3200К или 5500К
  • Энергопотребление: 12 Вт
  • Размеры: 19.5 х 17.5 х 7.5 см
  • Вес нетто: 330 г
  • Вес брутто: 670 г
  • Средний срок службы: 50 000 часов

Комплектация:

  • Рукоятка для держания в руке или установки на стойку (гнездо 5/8")
  • 2 цветных фильтра (оранжевый, белый)
  • Подставка
  • Адаптер для башмака камеры
  • Инструкция
  • Внимание: аккумулятор или сетевой адаптер продаются отдельно!

Совместимые аккумуляторы:

Yongnuo NP-F750, Sony NP-F: NP-F750; NP-F550; NP-F950/B; NP-F530; NP-F970; NP-F970/B; NP-F570; NP-F770; NP-F960; NP-F930; NP-F930/B; NP-F950; NP-F330.