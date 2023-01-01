Осветитель Yongnuo YN160 III LED, светодиодный, 3200 / 5500K, 1536 лм
Код товара : УТ-00013307
Артикул : YN160 III 3200-5500K
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия Yongnuo 1 год
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Характеристики
Прочие характеристики
Вес (брутто), г
0.700
Описание
Светодиодный накамерный осветитель Yongnuo YN160 III - достаточно компактная версия светодиодной панели, которую на самом деле можно легко установить в башмак камеры, на кронштейн для вспышки или любой другой держатель со стандартным штативным винтом 1/4"-20. Прибор может работать с цветовой температурой от 3200 до 5500 К без необходимости устанавливать светофильтры, что позволяет быстро привести его освещение в соответствие с температурой окружающих источников света. YN160 III предоставляет цифровое управление яркостью с шагом 1% и плавным, равномерным затемнением. Цветовая точность (CRI) - более 95%. В комплекте идут 2 светофильтра: оранжевый и белый (рассеивающий).
На панели расположены 96 светодиодов с температурой свечения 3200К и 96 светодиодов с температурой 5500К, их можно включать попеременно или совместно, регулируя интенсивность тех и других по отдельности.
Благодаря наличию шторок есть возможность частично ограничивать световой поток.
Осветитель может работать от литий-ионных аккумуляторов Yongnuo NP-F750 или определенных аккумуляторов Sony, а также от сети. Аккумуляторы и сетевой адаптер приобретаются отдельно.
Технические характеристики:
- Число светодиодов: 192
- Угол освещения: 55°
- Цветовая температура: 3200, 5500 К
- Яркость: 1536 люмен (все светодиоды), 768 в режиме 3200К или 5500К
- Энергопотребление: 12 Вт
- Размеры: 19.5 х 17.5 х 7.5 см
- Вес нетто: 330 г
- Вес брутто: 670 г
- Средний срок службы: 50 000 часов
Комплектация:
- Рукоятка для держания в руке или установки на стойку (гнездо 5/8")
- 2 цветных фильтра (оранжевый, белый)
- Подставка
- Адаптер для башмака камеры
- Инструкция
- Внимание: аккумулятор или сетевой адаптер продаются отдельно!
Совместимые аккумуляторы:
Yongnuo NP-F750, Sony NP-F: NP-F750; NP-F550; NP-F950/B; NP-F530; NP-F970; NP-F970/B; NP-F570; NP-F770; NP-F960; NP-F930; NP-F930/B; NP-F950; NP-F330.