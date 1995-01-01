Светодиодный накамерный осветитель Yongnuo YN160 III - достаточно компактная версия светодиодной панели, которую на самом деле можно легко установить в башмак камеры, на кронштейн для вспышки или любой другой держатель со стандартным штативным винтом 1/4"-20. Прибор может работать с цветовой температурой от 3200 до 5500 К без необходимости устанавливать светофильтры, что позволяет быстро привести его освещение в соответствие с температурой окружающих источников света. YN160 III предоставляет цифровое управление яркостью с шагом 1% и плавным, равномерным затемнением. Цветовая точность (CRI) - более 95%. В комплекте идут 2 светофильтра: оранжевый и белый (рассеивающий).

На панели расположены 96 светодиодов с температурой свечения 3200К и 96 светодиодов с температурой 5500К, их можно включать попеременно или совместно, регулируя интенсивность тех и других по отдельности.

Благодаря наличию шторок есть возможность частично ограничивать световой поток.

Осветитель может работать от литий-ионных аккумуляторов Yongnuo NP-F750 или определенных аккумуляторов Sony, а также от сети. Аккумуляторы и сетевой адаптер приобретаются отдельно.

Технические характеристики:

Число светодиодов: 192

Угол освещения: 55°

Цветовая температура: 3200, 5500 К

Яркость: 1536 люмен (все светодиоды), 768 в режиме 3200К или 5500К

Энергопотребление: 12 Вт

Размеры: 19.5 х 17.5 х 7.5 см

Вес нетто: 330 г

Вес брутто: 670 г

Средний срок службы: 50 000 часов

Комплектация:

Рукоятка для держания в руке или установки на стойку (гнездо 5/8")

2 цветных фильтра (оранжевый, белый)

Подставка

Адаптер для башмака камеры

Инструкция

Внимание: аккумулятор или сетевой адаптер продаются отдельно!

Совместимые аккумуляторы:

Yongnuo NP-F750, Sony NP-F: NP-F750; NP-F550; NP-F950/B; NP-F530; NP-F970; NP-F970/B; NP-F570; NP-F770; NP-F960; NP-F930; NP-F930/B; NP-F950; NP-F330.