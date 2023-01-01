Сетевой адаптер Yongnuo для YN900 (19В, 5A)
Код товара : УТ-00015144
Артикул : 19V 5A for YN900 EURO
3 290 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 1 год
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Характеристики
Прочие характеристики
Вес (брутто), г
0.060
Описание
Сетевой адаптер для мощных светодиодных панелей Yongnuo YN900, которым требуется постоянный ток 5А 19В. Высокоэффективный преобразователь со стабильной работой. Есть защита от скачков напряжения и короткого замыкания.
Технические характеристики:
Входящий ток: переменный, 100-240 В, 50/60 Гц, до 2А.
Исходящий ток: постоянный, 19В, 5А.
Размеры: 15 х 6 х 3.5 см
Вес: 435 г
Длина кабеля: около 5 м.