Описание

Сетевой адаптер для мощных светодиодных панелей Yongnuo YN900, которым требуется постоянный ток 5А 19В. Высокоэффективный преобразователь со стабильной работой. Есть защита от скачков напряжения и короткого замыкания.

Технические характеристики:

Входящий ток: переменный, 100-240 В, 50/60 Гц, до 2А.

Исходящий ток: постоянный, 19В, 5А.

Размеры: 15 х 6 х 3.5 см

Вес: 435 г

Длина кабеля: около 5 м.