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Сетевой адаптер Yongnuo для YN900 (19В, 5A)

  • для YN900 (19В, 5A)
  • для YN900 (19В, 5A)
  • для YN900 (19В, 5A)
Код товара:УТ-00015144
Артикул:19V 5A for YN900 EURO

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Сетевой адаптер для мощных светодиодных панелей Yongnuo YN900, которым требуется постоянный ток 5А 19В. Высокоэффективный преобразователь со стабильной работой. Есть защита от скачков напряжения и короткого замыкания.

Технические характеристики:

Входящий ток: переменный, 100-240 В, 50/60 Гц, до 2А.
Исходящий ток: постоянный, 19В, 5А.
Размеры: 15 х 6 х 3.5 см
Вес: 435 г
Длина кабеля: около 5 м.