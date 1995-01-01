Сетевой адаптер Yongnuo для YN900 (19В, 5A)

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Код товара: УТ-00015144 Артикул: 19V 5A for YN900 EURO Код товара: УТ-00015144 Артикул: 19V 5A for YN900 EURO Сетевой адаптер для мощных светодиодных панелей Yongnuo YN900, которым требуется постоянный ток 5А 19В. Высокоэффективный преобразователь со стабильной работой. Есть защита от скачков напряжения и короткого замыкания. Товар не найден Задать вопрос Описание Сетевой адаптер для мощных светодиодных панелей Yongnuo YN900, которым требуется постоянный ток 5А 19В. Высокоэффективный преобразователь со стабильной работой. Есть защита от скачков напряжения и короткого замыкания. Технические характеристики: Входящий ток: переменный, 100-240 В, 50/60 Гц, до 2А.

Исходящий ток: постоянный, 19В, 5А.

Размеры: 15 х 6 х 3.5 см

Вес: 435 г

Длина кабеля: около 5 м. Видео Наш обзор

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