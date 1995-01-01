Сетевой адаптер Yongnuo для YN1410, YN160, YN300, YN360 и др. (12В, 2А)
Код товара : УТ-00013314
Артикул : 12V 2A EU PLUG
620 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия Yongnuo 1 год
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Характеристики
Прочие характеристики
Вес (брутто), г
0.100
Описание
Сетевой адаптер для постоянного питания светодиодных осветителей Yongnuo малой и средней мощности. Подходит к Yongnuo: YN300 III, YN168, YN216, YN300 Air, YN1410, YN160 III, YN360, YN360 II и другим моделям с энергопотреблением до 24 Вт. С этим блоком питания прибор может работать непрерывно на максимальной яркости.
Вход: 100-240 В, 50/60 Гц
Выход: 12 Вольт, 2 A.
Общая длина с кабелями питания: около 2 м.
Видео
Наш обзор
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.