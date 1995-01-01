Описание

Сетевой адаптер для постоянного питания светодиодных осветителей Yongnuo малой и средней мощности. Подходит к Yongnuo: YN300 III, YN168, YN216, YN300 Air, YN1410, YN160 III, YN360, YN360 II и другим моделям с энергопотреблением до 24 Вт. С этим блоком питания прибор может работать непрерывно на максимальной яркости.

Вход: 100-240 В, 50/60 Гц

Выход: 12 Вольт, 2 A.

Общая длина с кабелями питания: около 2 м.