Оригинальный сетевой адаптер для осветителей Yongnuo YN-760, YN-1200. Прибор представляет собой мощный блок питания, питающийся от сети. Рекомендован компанией Yongnuo для бесперебойного питания светодиодных осветителей. Благодаря сетевому адаптеру переменного тока, прибор может работать на максимальной яркости практически не прерываясь. Номинальная мощность 19В/5А. Выполнен из пластика черного цвета.