Сетевой адаптер Yongnuo для YN1200, YN900 II, YN760 (19V, 5A)
Код товара : УТ-00050006
Артикул : YNAC760
3 590 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Прочие характеристики
Вес (брутто), г
0.100
Описание
Оригинальный сетевой адаптер для осветителей Yongnuo YN-760, YN-1200. Прибор представляет собой мощный блок питания, питающийся от сети. Рекомендован компанией Yongnuo для бесперебойного питания светодиодных осветителей. Благодаря сетевому адаптеру переменного тока, прибор может работать на максимальной яркости практически не прерываясь. Номинальная мощность 19В/5А. Выполнен из пластика черного цвета.