Описание

RF603 II является трансивером, то есть сочетает функции приемника и передатчика в одном устройстве. На корпусе прибора сбоку располагается переключатель, который позволяет выбрать режим работы: только передачу (TX) или передачу вместе с приемом (TRX).

RF603 II может использоваться как для радиосинхронизации вспышек, вынесенных на расстояние до 100 м, так и для дистанционного спуска затвора камеры. RF603 II позволяет, в том числе, использовать несколько вспышек или спускать затвор нескольких камер одновременно: нужно лишь подключить по одному RF603 II к каждой вспышке / камере и выбрать для всех одинаковый канал работы (всего 16 каналов). Для предварительной фокусировки можно нажать кнопку спуска наполовину, для срабатывания затвора – полностью.

Данный комплект оснащен кабелем типа Nikon N3 – для камер Nikon с прямоугольным входом пульта ДУ.

Горячий башмак на корпусе трансивера позволяет одновременно установить на камеру и сам трансивер, и вспышку. Также предусмотрены синхроразъемы 2.5 мм и PC, с помощью которых можно по кабелю синхронизировать студийные моноблоки и другие модели вспышек, не устанавливающиеся в горячий башмак.

Максимальная выдержка синхронизации Yongnuo RF603 II составляет 1/320 с, что отличает данный синхронизатор от более дешевых моделей, которые поддерживают выдержки не более 1/125 с. (максимальная выдержка также зависит от возможностей конкретной камеры, уточняйте в инструкции). Выдержки короче 1/320 с не поддерживаются. RF603 II не позволяет дистанционно управлять мощностью вспышки (в том числе TTL режим), он осуществляет только синхронизацию.

Каждый трансивер RF603 II работает от 2 элементов типа ААА: около 400 часов в режиме TX или 45 часов в режиме TRX.