Аккумулятор Yongnuo NP-F970 7800 мАч, со встроенным зарядным устройством, USB-C
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Описание
Литий-ионный аккумулятор Yongnuo NP-F970 емкостью 7800 мАч совместим с рядом профессиональных камкордеров Sony и с большим количеством светодиодных осветителей разных брендов. Через специальные батарейные площадки его также можно использовать для питания камер и различных аксессуаров. Данная модель оснащена встроенным зарядным устройством: вход USB-C дает возможность заряжать аккумулятор от USB-розеток, универсальных аккумуляторов (пауэербанков), сетевых адаптеров для телефона или ноутбука, что особенно удобно в поездках. Выход USB-A позволяют использовать его для подзарядки телефона и различных аксессуаров.
Аккумулятор защищен от перегрева, перегрузки по току, скачков напряжения, разрядки и перезарядки. Индикатор с 4 светодиодами показывает уровень заряда при нажатии на кнопку «молния».
Совместимые камеры Sony:
- FDR-AX1
- HDR-FX7
- HDR-FX1000
- HDR-AX2000
Характеристики
- Емкость: 7800 мАч,
- Энергия: 57.72 Втч
- Выходное напряжение: 7.4 В
- Входное напряжение: 8.4 В
- USB-С вход: 5В 3А
- USB-A выход: 5В 2А