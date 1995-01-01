Литий-ионный аккумулятор Yongnuo NP-F970 емкостью 7800 мАч совместим с рядом профессиональных камкордеров Sony и с большим количеством светодиодных осветителей разных брендов. Через специальные батарейные площадки его также можно использовать для питания камер и различных аксессуаров. Данная модель оснащена встроенным зарядным устройством: вход USB-C дает возможность заряжать аккумулятор от USB-розеток, универсальных аккумуляторов (пауэербанков), сетевых адаптеров для телефона или ноутбука, что особенно удобно в поездках. Выход USB-A позволяют использовать его для подзарядки телефона и различных аксессуаров.

Аккумулятор защищен от перегрева, перегрузки по току, скачков напряжения, разрядки и перезарядки. Индикатор с 4 светодиодами показывает уровень заряда при нажатии на кнопку «молния».

Совместимые камеры Sony:

FDR-AX1

HDR-FX7

HDR-FX1000

HDR-AX2000

Характеристики