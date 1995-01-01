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Аккумулятор Yongnuo NP-F970 7800 мАч, со встроенным зарядным устройством, USB-C

  • NP-F970 7800 мАч, со встроенным зарядным устройством, USB-C
  • NP-F970 7800 мАч, со встроенным зарядным устройством, USB-C
  • NP-F970 7800 мАч, со встроенным зарядным устройством, USB-C
  • NP-F970 7800 мАч, со встроенным зарядным устройством, USB-C
  • NP-F970 7800 мАч, со встроенным зарядным устройством, USB-C
  • NP-F970 7800 мАч, со встроенным зарядным устройством, USB-C
  • NP-F970 7800 мАч, со встроенным зарядным устройством, USB-C
  • NP-F970 7800 мАч, со встроенным зарядным устройством, USB-C
  • NP-F970 7800 мАч, со встроенным зарядным устройством, USB-C
  • NP-F970 7800 мАч, со встроенным зарядным устройством, USB-C
  • NP-F970 7800 мАч, со встроенным зарядным устройством, USB-C
Код товара:УТ-00088431
Артикул:Yongnuo NP-F970

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Литий-ионный аккумулятор Yongnuo NP-F970 емкостью 7800 мАч совместим с рядом профессиональных камкордеров Sony и с большим количеством светодиодных осветителей разных брендов. Через специальные батарейные площадки его также можно использовать для питания камер и различных аксессуаров. Данная модель оснащена встроенным зарядным устройством: вход USB-C дает возможность заряжать аккумулятор от USB-розеток, универсальных аккумуляторов (пауэербанков), сетевых адаптеров для телефона или ноутбука, что особенно удобно в поездках. Выход USB-A позволяют использовать его для подзарядки телефона и различных аксессуаров.

Аккумулятор защищен от перегрева, перегрузки по току, скачков напряжения, разрядки и перезарядки. Индикатор с 4 светодиодами показывает уровень заряда при нажатии на кнопку «молния».

Совместимые камеры Sony:

  • FDR-AX1
  • HDR-FX7
  • HDR-FX1000
  • HDR-AX2000

Характеристики

  • Емкость: 7800 мАч,
  • Энергия: 57.72 Втч
  • Выходное напряжение: 7.4 В
  • Входное напряжение: 8.4 В
  • USB-С вход: 5В 3А
  • USB-A выход: 5В 2А