Литий-ионный аккумулятор Yongnuo NP-F750-B (Feng Biao) 4400 мАч 7.4 В. Предназначен для использования с различными устройствами, работающими от батарей типа NP-F, такими как видеокамеры, осветители, видеосендеры, накамерные мониторы и так далее.