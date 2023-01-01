Аккумулятор Yongnuo NP-F750-B Feng Biao, 4400мАч
Код товара : УТ-00064872
Артикул : FB-NP-F750-B
1 990 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Прочие характеристики
Вес (брутто), г
0.205
Описание
Литий-ионный аккумулятор Yongnuo NP-F750-B (Feng Biao) 4400 мАч 7.4 В. Предназначен для использования с различными устройствами, работающими от батарей типа NP-F, такими как видеокамеры, осветители, видеосендеры, накамерные мониторы и так далее.