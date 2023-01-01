Моноблок Yongnuo LUX 100 Pro KIT, 2700-6500K, 120Вт, светодиодный
Код товара : УТ-00071724
Артикул : YNLUX100PRO-KIT New Product
32 850 ₽
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Гарантия Yongnuo 1 год
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Описание
Компактный моноблок в форме куба с тщательно продуманной конструкцией, благодаря чему, всё что нужно находится в удобном доступе. Особенности: Прибор имеет мощность в 120 Вт и высоким индексом цветопередачи. Байонет Bowens даёт возможность установить любую соответствующую насадку. Активное охлаждение обеспечивает хорошую продуктивность при низком шуме, всего в 25 дБ. При необходимости охлаждение можно отключить, и устройство станет полностью бесшумным. Также аксессуар имеет крепление для стойки, что позволяет снимать не только с рук, но и в студии. Характеристики: Мощность: 120 Вт. Цветовая температура: 2700-6500K. Байонет: Bowens. Размеры осветителя: 120 x 125 x 125 мм.