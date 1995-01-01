Компактный светодиодный моноблок в форме куба со съемной батарейной рукояткой, позволяющей использовать прибор без привязки к электросети. Обратите внимание: аккумуляторы типа NP-F продаются отдельно, а максимальная мощность при их использовании составляет 60 Вт. Также можно использовать 1 аккумулятор типа V-Mount (с напряжением 24В или выше), но площадку для него надо приобрести отдельно. Наконец, в комплекте идет сетевой адаптер для работы от розетки.

Отличительные особенности версии Pro:

максимальная мощность увеличена со 100 до 120 Вт,

диапазон цветовой температуры расширен до 2700 ~ 6500 К,

крепление Bowens выполнено из металла.

добавлено несколько режимов управления яркостью (линейный, экспоненциальный, логарифмический, синусоида)

более точная настройка яркости (шаг 0.1%) и цветовой температуры (шаг 50К).

Прибор очень компактный, что удобно для выездной съемки: с собой легко можно взять даже несколько таких осветителей. Охлаждение активное (вентиляторы), но достаточно тихое, шум не выше 25 дБ. При необходимости охлаждение можно отключить, и устройство станет полностью бесшумным (максимальная мощность будет ограничена до 20 Вт).

Популярный байонет Bowens дает возможность использовать широкий ассортимент модифицирующих насадок разных производителей. В комплекте идет стандартный металлический рефлектор с углом освещения 55°. Отдельно можно приобрести шторки, софтбоксы, линзовые фокусируемые насадки и так далее.

Характеристики