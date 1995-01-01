Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Моноблок Yongnuo LUX 100 Kit 3200-5600K, 100 Вт

  • LUX 100 Kit 3200-5600K, 100 Вт
  • LUX 100 Kit 3200-5600K, 100 Вт
  • LUX 100 Kit 3200-5600K, 100 Вт
  • LUX 100 Kit 3200-5600K, 100 Вт
  • LUX 100 Kit 3200-5600K, 100 Вт
  • LUX 100 Kit 3200-5600K, 100 Вт
  • LUX 100 Kit 3200-5600K, 100 Вт
  • LUX 100 Kit 3200-5600K, 100 Вт
  • LUX 100 Kit 3200-5600K, 100 Вт
  • LUX 100 Kit 3200-5600K, 100 Вт
  • LUX 100 Kit 3200-5600K, 100 Вт
  • LUX 100 Kit 3200-5600K, 100 Вт
  • LUX 100 Kit 3200-5600K, 100 Вт
  • LUX 100 Kit 3200-5600K, 100 Вт
  • LUX 100 Kit 3200-5600K, 100 Вт
  • LUX 100 Kit 3200-5600K, 100 Вт
  • LUX 100 Kit 3200-5600K, 100 Вт
  • LUX 100 Kit 3200-5600K, 100 Вт
  • LUX 100 Kit 3200-5600K, 100 Вт
  • LUX 100 Kit 3200-5600K, 100 Вт
  • LUX 100 Kit 3200-5600K, 100 Вт
  • LUX 100 Kit 3200-5600K, 100 Вт
  • LUX 100 Kit 3200-5600K, 100 Вт
Код товара:УТ-00093584
Артикул:YNLUX100-KIT 3200-5600K

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Компактный светодиодный моноблок в форме куба со съемной батарейной рукояткой, позволяющей использовать прибор без привязки к электросети. Обратите внимание: аккумуляторы типа NP-F продаются отдельно, а максимальная мощность при их использовании составляет 60 Вт. Также можно использовать 1 аккумулятор типа V-Mount (с напряжением 24В или выше), но площадку для него надо приобрести отдельно. Наконец, в комплекте идет сетевой адаптер для работы от розетки.

Прибор очень компактный, что удобно для выездной съемки: с собой легко можно взять даже несколько таких осветителей. Охлаждение активное (вентиляторы), но достаточно тихое, шум не выше 25 дБ. При необходимости охлаждение можно отключить, и устройство станет полностью бесшумным (максимальная мощность будет ограничена до 20 Вт). Корпус Yongnuo LUX 100 выполнен из пластика (включая крепление Bowens, тяжелые насадки в него лучше не ставить).

Популярный байонет Bowens дает возможность использовать широкий ассортимент модифицирующих насадок разных производителей. В комплекте идет стандартный металлический рефлектор с углом освещения 55°. Отдельно можно приобрести шторки, софтбоксы, линзовые фокусируемые насадки и так далее.

Характеристики

  • Тип света: светодиодный
  • Мощность: 100 Вт
  • Освещенность: на 1 м, с рефлектором: 11 326 лк (5600К), 12188 (4000К)
  • Цветовая температура: 3200К ~ 5600K
  • Индекс CRI: ≥ 95
  • Регулировка мощности: плавная, от 1% до 100%
  • Угол освещения: 110°
  • Дистанционное управление: Bluetooth: до 15 м (через мобильное приложение) + 2.4G (пульт ДУ продается отдельно)
  • Работа от аккумулятора: 2 аккумулятора типа NP-F (продаются отдельно, максимальная мощность: 60 Вт), аккумулятор V-Mount (батарейная площадка V-Mount продается отдельно)
  • Работа от сети: сетевой адаптер в комплекте (вход DC5521, 19 В 5А)
  • Система охлаждения: активная (вентиляторы), бесшумный режим (20 Вт макс.)
  • Байонет: Bowens
  • Тип крепления: на корпусе: гнездо 1/4", на рукоятке: 5/8"
  • Физические характеристики
    • Вес: только корпус: 699 г, с рефлектором и рукояткой: 1.175 г
    • Размеры: 12 х 12.5 х 12.5 см
    • Размер упаковки: 43 х 32 х 22 см
  • Прочие особенности
    • Комплектация: батарейная рукоятка, стандартный рефлектор, сетевой адаптер, кабель питания, кейс
    • Страна производства: Китай