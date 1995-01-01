Моноблок Yongnuo LUX 100 Kit 3200-5600K, 100 Вт
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Характеристики
Описание
Компактный светодиодный моноблок в форме куба со съемной батарейной рукояткой, позволяющей использовать прибор без привязки к электросети. Обратите внимание: аккумуляторы типа NP-F продаются отдельно, а максимальная мощность при их использовании составляет 60 Вт. Также можно использовать 1 аккумулятор типа V-Mount (с напряжением 24В или выше), но площадку для него надо приобрести отдельно. Наконец, в комплекте идет сетевой адаптер для работы от розетки.
Прибор очень компактный, что удобно для выездной съемки: с собой легко можно взять даже несколько таких осветителей. Охлаждение активное (вентиляторы), но достаточно тихое, шум не выше 25 дБ. При необходимости охлаждение можно отключить, и устройство станет полностью бесшумным (максимальная мощность будет ограничена до 20 Вт). Корпус Yongnuo LUX 100 выполнен из пластика (включая крепление Bowens, тяжелые насадки в него лучше не ставить).
Популярный байонет Bowens дает возможность использовать широкий ассортимент модифицирующих насадок разных производителей. В комплекте идет стандартный металлический рефлектор с углом освещения 55°. Отдельно можно приобрести шторки, софтбоксы, линзовые фокусируемые насадки и так далее.
Характеристики
- Тип света: светодиодный
- Мощность: 100 Вт
- Освещенность: на 1 м, с рефлектором: 11 326 лк (5600К), 12188 (4000К)
- Цветовая температура: 3200К ~ 5600K
- Индекс CRI: ≥ 95
- Регулировка мощности: плавная, от 1% до 100%
- Угол освещения: 110°
- Дистанционное управление: Bluetooth: до 15 м (через мобильное приложение) + 2.4G (пульт ДУ продается отдельно)
- Работа от аккумулятора: 2 аккумулятора типа NP-F (продаются отдельно, максимальная мощность: 60 Вт), аккумулятор V-Mount (батарейная площадка V-Mount продается отдельно)
- Работа от сети: сетевой адаптер в комплекте (вход DC5521, 19 В 5А)
- Система охлаждения: активная (вентиляторы), бесшумный режим (20 Вт макс.)
- Байонет: Bowens
- Тип крепления: на корпусе: гнездо 1/4", на рукоятке: 5/8"
- Физические характеристики
- Вес: только корпус: 699 г, с рефлектором и рукояткой: 1.175 г
- Размеры: 12 х 12.5 х 12.5 см
- Размер упаковки: 43 х 32 х 22 см
- Прочие особенности
- Комплектация: батарейная рукоятка, стандартный рефлектор, сетевой адаптер, кабель питания, кейс
- Страна производства: Китай