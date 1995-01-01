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Синхрокабель Yongnuo LS-PC635 для RF-603

  • LS-PC635 для RF-603
  • LS-PC635 для RF-603
  • LS-PC635 для RF-603
  • LS-PC635 для RF-603
  • LS-PC635 для RF-603
  • LS-PC635 для RF-603
  • LS-PC635 для RF-603
Код товара:УТ-00049750
Артикул:LS-PC635

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Дополнительный спиральный кабель синхронизации Yongnuo LS-PC635 предназначен для подключения радиосинхронизаторов YongNuo серий RF603, RF605 и YN622 к студийным моноблокам. Кабель Yongnuo LS-PC635 с РС-портом и штекером диаметром 6,35mm служит для присоединения синхронизаторов к накамерным вспышкам или студийным осветителям для синхронизации. В комплекте адаптер со стереоразъема на разъем 3.5 mm.