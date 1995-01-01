Синхрокабель Yongnuo LS-PC635 для RF-603

<









>





Код товара: УТ-00049750 Артикул: LS-PC635 Код товара: УТ-00049750 Артикул: LS-PC635 Дополнительный спиральный кабель синхронизации Yongnuo LS-PC635 предназначен для подключения радиосинхронизаторов YongNuo серий RF603, RF605 и YN622 к студийным моноблокам. Товар не найден Задать вопрос Описание Дополнительный спиральный кабель синхронизации Yongnuo LS-PC635 предназначен для подключения радиосинхронизаторов YongNuo серий RF603, RF605 и YN622 к студийным моноблокам. Кабель Yongnuo LS-PC635 с РС-портом и штекером диаметром 6,35mm служит для присоединения синхронизаторов к накамерным вспышкам или студийным осветителям для синхронизации. В комплекте адаптер со стереоразъема на разъем 3.5 mm. Видео Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.