Аккумулятор Yongnuo FB-NP-F970-B, 6600 мАч
Код товара : УТ-00054383
Артикул : FB-NP-F970-B
3 890 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Прочие характеристики
Вес (брутто), г
0.309
Описание
Аккумулятор для LED-осветителей и видеокамер Yongnuo NP-F970 – это современная Li-ion батарея повышенной емкости, которая обеспечит надежную и стабильную работу. Аккумулятор Yongnuo NP-F970 обладает высокой энергетической плотностью, низким саморазрядом, она сохраняет заряд даже при длительном использовании, а отсутствие «эффекта памяти» и способность быстро заряжаться можно отнести к ключевым преимуществам.
Напряжение: 7.4В
Емкость: 6600 мАч