Описание

На светодиодной панели Yongnuo YN300 IV располагаются 316 светодиодов белого свечения (158 «холодных» + 158 «теплых»), а также 60 RGB цветных светодиодов. Это позволяет регулировать цветовую температуру белого света, использовать цветные режимы, а также режимы спецэффектов. Высокая точность освещения CRI / TLCI 96 означает, что все оттенки, включая сложные тона кожи, передаются максимально точно, как под обычным солнечным светом.

Фирменная технология электропитания Yongnuo обеспечивает работу без эффекта стробирования, и вы можете плавно изменять яркость осветителя с шагом 1%. Встроенные шторки позволяют управлять углом рассеивания света при создании сложных схем освещения. Шторки также помогают сконцентрировать световой поток для эффективного использования с большого расстояния.

Нововведением YN300 IV стало питание через USB-C порт – вам потребуется только универсальный USB адаптер (или USB аккумулятор) с поддержкой быстрой зарядки (мощность не ниже 18 Вт). Прибор также сохранил классический DC порт для использования с сетевыми блоками питания Yongnuo и гнездо для установки широко распространенных NP-F аккумуляторов. Теперь NP-F аккумулятор можно заряжать прямо на осветителе, вам больше не нужно покупать для него отдельное зарядное устройство. При этом аккумулятор может заряжаться даже во время использования панели. Обратите внимание: все источники питания продаются отдельно.

Помимо режимов постоянного свечения, YN300 IV поддерживает 30 спецэффектов («молния», «полицейская машина», «открытое пламя», «фейерверк» и так далее).

В комплекте со световой панелью идет пульт дистанционного управления, работающий на расстоянии до 15 м. Когда пульт не используется, его можно установить в специальное углубление на задней панели, чтобы не потерять его в промежутках между съемками. В таком положении им также можно пользоваться. Кроме того, вы можете управлять прибором через мобильное приложение Yongnuo (для скачивания отсканируйте QR код на коробке). Несколько приборов можно разбить на разные группы, что позволит управлять каждым из них по отдельности, или наоборот, объединить в 1 группу. Максимальное количество групп: 8.

YN300 IV может использоваться множеством разных способов: на камере, в руках, на столе или на полу, на студийной стойке. Для этого в комплектацию входит наклонный адаптер для установки в башмак для аксессуаров или на винт 1/4", рукоятка для использования с рук и настольная подставка.

Комплектация: